Ligue 1 : Monaco s’incline à domicile face au Paris FC et laisse filer le PSG

Ce samedi, l’AS Monaco se devait de l’emporter à domicile pour rester au contact du PSG, après avoir glané le deuxième match du mandat Pocognoli en milieu de semaine à Nantes (3-5). Face à eux, le Paris FC avait l’intention de capitaliser sur son joli nul obtenu contre Lyon ce mercredi (3-3). Pour enchainer avec une troisième victoire de suite, les Asemistes se présentaient avec une attaque Akliouche-Golovin-Biereth. De son côté, Stéphane Gilli a misé sur un trio Simon-Krasso-Kebbal. D’entrée, l’ASM a dicté son tempo. Supérieurs techniquement, les coéquipiers de Jordan Teze se trouvaient facilement. Passant souvent sur les côtés, Monaco a multiplié les centres et s’est procuré ses premières opportunités.

La suite après cette publicité

Finalement, Camara a failli marquer contre son camp (10e) et Diatta est passé à quelques centimètres d’ouvrir le score (22e). Malgré cette belle première demi-heure, le club de la Principauté s’est finalement reposé sur ses lauriers. Et cela a permis aux Parisiens de monter en température. Reprenant de la maîtrise technique grâce à un Kebbal toujours aussi sûr techniquement, les Parisiens étaient proches de marquer à la 31e minute de jeu sur corner. Pourtant, Krasso, qui a touché le poteau, Chergui puis Mbow n’ont pas réussi à ouvrir le score. Ainsi, sur une fin de premier acte équilibré et plaisante, Monaco et le Paris FC n’ont pas réussi à se départager.

L’AS Monaco n’a pas réussi à réagir

Au retour des vestiaires, l’AS Monaco n’a pas réussi à se remettre dedans. Plombé par le manque de cohésion criant entre ses offensifs, le club du Rocher a balbutié son football en seconde période. S’exposant aux offensives parisiennes, Monaco a rapidement craqué. Seul sur la droite, Lopez a effacé Idumbo d’un grand pont astucieux avant de centrer en retrait. À la réception se trouvait Moses Simon qui ne s’est pas fait prier pour inscrire le troisième but de sa saison en Ligue 1 (0-1, 53e). Sonné par cette ouverture du score, l’ASM a cherché à rapidement réagir. Et après la parade d’un Kevin Trapp très rassurant sur sa ligne ce samedi face à Akliouche (58e), Sébastien Pocognoli a décidé de lancer Ansu Fati et Takumi Minamino à l’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 24 11 +12 7 3 1 21 9 2 Marseille 22 11 +14 7 1 3 25 11 3 Monaco 20 11 +6 6 2 3 23 17 4 Strasbourg 19 10 +9 6 1 3 21 12 5 Lyon 19 10 +4 6 1 3 16 12 6 Lens 19 10 +4 6 1 3 14 10 7 Lille 17 10 +9 5 2 3 22 13 8 Nice 17 11 0 5 2 4 16 16 9 Toulouse 14 10 +2 4 2 4 17 15 10 Paris FC 14 11 -2 4 2 5 18 20 Voir le classement complet

Démontrant une volonté de défendre le plomb ce samedi, les Parisiens ont montré une solidarité admirable et qui leur a permis de repousser les ultimes assauts des locaux. En face, Monaco n’a pas montré un visage séduisant offensivement. Malgré une belle entame, les Asémistes ont vite baissé le pied et n’ont pas trouvé les ressources techniques pour se procurer plus de situations. A la fin du match, le Paris FC a touché plus de ballons dans la surface adverse que Monaco. Une statistique qui dit tout ce qu’il faut retenir de cette défaite de l’AS Monaco. Avec ce revers, l’ASM reste provisoirement deuxième et laisse le PSG prendre le large avec quatre points d’avance. Victoire de prestige pour le PFC qui grimpe à la 10e place.