Real Madrid : la presse espagnole met une énorme pression à Xabi Alonso

Cet été, le retour de Xabi Alonso au Real Madrid avait emballé l’Espagne. Milieu de terrain prodigieux, le Basque avait brillé lors de son passage en tant que joueur à la Maison Blanche. De retour avec la casquette d’entraîneur après deux belles saisons avec le Bayer Leverkusen, Alonso alimentait de nombreuses attentes de rédemption chez les supporters madrilènes. Finalement, rien ne se passe vraiment comme prévu. Malgré des débuts corrects avec des résultats loin d’être mauvais, tout a basculé ces dernières semaines.

Ayant une mauvaise relation avec Vinicius Junior, l’entraîneur de 44 ans s’est heurté aux nombreux égos présents dans le vestiaire des Madrilènes. Ayant du mal à réellement apposer sa tactique à son effectif, Alonso doit également lutter face à de nombreuses blessures. Actuellement, l’ancien tacticien du Bayer 04 doit trouver une solution pour aligner une défense convenable ce mercredi face à Manchester City. Problème, son secteur défensif est touché par l’absence de six joueurs importants de son arrière-garde. Un énorme souci alors que cette rencontre risque bien d’être celle de la dernière chance pour espérer sauver sa tête à la Maison Blanche.

Xabi Alonso n’a plus le droit à l’erreur avec le Real Madrid

En effet, à en croire les unes de la presse espagnole ce mardi, le match de ce mercredi face aux Skyblues pourrait bien être son dernier en cas de déconvenue. AS titre ce mardi en parlant de "situation limite". Le quotidien madrilène revient sur toutes les erreurs de communication et les choix douteux du coach qui ont mené à sa déchéance avec la formation la plus titrée en Ligue des Champions. De son côté, Marca affirme qu’il s’agit du match de la dernière chance pour Xabi Alonso.

Une réunion de crise a eu lieu avec Florentino Perez après la défaite contre le Celta de Vigo et une défaite face à City pourrait clairement sonner le glas de son aventure avec le Real Madrid alors que plusieurs noms pour le remplacer sont déjà avancés par la presse ibérique. Même les journaux catalans s’amusent à mettre la pression sur l’entraîneur du Real. Sport parle d’ultimatum et explique qu’il serait fâcheux pour une institution comme le Real Madrid de garder Xabi Alonso comme entraîneur après cette mauvaise passe. Vous l’aurez compris, le Real Madrid et Xabi Alonso ne doivent pas se rater ce mercredi face à City !

