Équipe de France : l’infatigable N’Golo Kanté a encore impressionné les Bleus

Dans une soirée symbolique et chargée d’émotion au Parc des Princes, l’équipe de France affrontait l’Ukraine avec l’objectif clair de valider son billet pour la Coupe du Monde 2026. Mission accomplie avec une victoire nette et maîtrisée (4-0), grâce à une première période prudente puis un second acte beaucoup plus abouti. Entre une panenka de Mbappé, une montée en puissance d’Olise, un premier but d’Ekitike et une domination constante, les Bleus ont progressivement étouffé une équipe ukrainienne qui n’a jamais semblé capable de rivaliser. La France a ainsi signé un succès large, logique, et surtout décisif pour entériner sa huitième qualification consécutive au Mondial. Une soirée forte sportivement, mais aussi marquée par un contexte particulier et une détermination collective à faire honneur à la mémoire du 13 novembre.

Dans ce contexte, un nom continue d’apparaître en lettres majuscules dès qu’il s’agit de régularité et de fiabilité, celui de N’Golo Kanté. Pourtant, depuis son départ en Arabie saoudite, le milieu aux 65 sélections ne fait plus totalement l’unanimité auprès de certains observateurs et supporters, non pas pour de quelconques problèmes de niveau sportif. Mais beaucoup préfèrent imaginer un avenir entièrement confié à Adrien Rabiot et la jeunesse flamboyante avec les habituels Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Khéphren Thuram, Warren Zaïre-Emery ou encore Youssouf Fofana. Tous incarnent le futur, mais depuis son retour en Bleu lors de l’Euro 2024, Kanté rappelle match après match qu’il est bien plus qu’un ancien cadre. Il reste un joueur de très haut niveau, un métronome, un récupérateur hors norme et un stabilisateur unique dans le système de Didier Deschamps. Le sélectionneur a beau multiplier les tests, l’ancien Blue répond toujours présent à 34 ans.

103 ballons touchés et 94% de passes réussies

Face à l’Ukraine, N’Golo Kanté a encore livré une prestation presque clinique. Avec 103 ballons touchés, une justesse technique phénoménale, une activité sans relâche et une présence constante dans les zones clés du jeu, le joueur d’Al-Ittihad était partout. Il faut également ses 94 % de passes réussies (84/89), dont un impressionnant 92 % dans la moitié adverse, le milieu de terrain a assuré la circulation du ballon tout en apportant du liant entre les lignes. Défensivement, le natif de Rueil-Malmaison a rappelé qu’il restait l’un des meilleurs au monde dans la lecture et la réaction : 9 récupérations, 4 tacles dont 3 réussis, 8 duels au sol gagnés, avec une passe décisive et deux passes clés qui ont dynamisé les offensives françaises. Toujours juste, toujours propre, jamais dépassé, Kanté a offert une démonstration d’activité et d’intelligence, confirmant qu’il reste un élément majeur dès qu’il enchaîne les matchs.

Avec une telle performance, N’Golo Kanté impose un constat difficile à contourner. Malgré ses 34 ans et la nouvelle génération qui frappe fort à la porte, il demeure l’un des milieux les plus fiables du groupe France. «Je ne sais pas s’il va y aller. Je ne suis pas coach, mais N’Golo, c’est un joueur spécial. Je pense que dans l’histoire de l’équipe de France, c’est un joueur important. On est très content de l’avoir avec nous, on va voir s’il sera sélectionné, mais s’il est sélectionné, c’est toujours un atout de choix», a expliqué Mbappé en zone mixte. Plus que jamais, il donne à Didier Deschamps des problèmes de riche. Le sélectionneur voit l’un de ses internationaux les plus expérimentés se montrer plus indispensable que certains jeunes censés incarner les cadres de l’équipe en 2025. Une situation paradoxale, mais terriblement précieuse puisque tant que Kanté affichera ce niveau, la concurrence n’aura d’autre choix que de suivre son rythme… ou d’attendre leur tour.