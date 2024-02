Naples se penche sur le successeur de Victor Osimhen

Le Napoli le sait, il va être très difficile de garder Victor Osimhen (25 ans). Malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2026, avec les résultats sportifs en dessous des attentes des champions en titre, l’attaquant nigérian risque de partir cet été. Le PSG et Chelsea sont fortement intéressés par sa venue. Le club campanien cherche dès lors son successeur. D’après le Corriere Dello Sport, Naples se pencherait sur Sebastian Szymanski (24 ans).

La suite après cette publicité

Le joueur de Fenerbahçe n’est pas un attaquant de pointe comme l’est Victor Osimhen. Le Polonais est davantage un milieu offensif, en soutien d’un attaquant. En Turquie, il joue juste derrière Edin Džeko, le meilleur buteur de Süper Lig. Le joueur de 24 ans, plus en difficultés ces dernières semaines, est pourtant un joueur prolifique avec cette saison 9 buts et 8 passes décisives en championnat, 12 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Alors qu’il est déjà suivi depuis temps, le Napoli pourrait accélérer les négociations dans les prochains mois.