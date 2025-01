Manchester City : Erling Haaland dispose d’une clause secrète dans son nouveau contrat

La nouvelle a rapidement fait le tour de la planète football. Alors que certaines rumeurs envoyaient plutôt Erling Haaland loin de Manchester City, la vérité a révélé tout l’inverse. Le Norvégien a non seulement prolongé son contrat avec les Sky Blues mais en plus de cela pour une période de 9 ans ! «C’est assez fou de voir toutes ces années. Normalement, on ne peut jamais prévoir comment l’avenir va se dérouler mais maintenant, on peut se préparer du mieux possible et être plus libéré dans sa tête, mieux se concentrer car dans le football, tout peut arriver», réagissait l’intéressé.

Arrivé en 2022 du Borussia Dortmund, l’avant-centre de 24 ans a déjà tout remporté avec le club anglais. Dès sa première saison, il réalisait le triplé Premier League-FA Cup-Ligue des Champions, terminant meilleur buteur du championnat, et battant au passage le nombre de buts sur une saison en Angleterre (36 réalisations). La suite est tout aussi belle, ou presque, puisqu’il cumule 111 buts en 126 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester City. L’histoire ne s’arrêtera donc pas là même si AS révèle une information d’importance ce samedi.

Une clause de départ évolutive

Haaland dispose tout de même d’une porte de sortie anticipée dans ce tout nouveau contrat. Pour signer une telle durée, le club anglais a dû faire des concessions, comme celle d’accorder une clause lui permettant de quitter le club moyennant une certaine somme d’argent. Le montant de cette clause diminue au fur et à mesure que le contrat avance dans le temps. Selon le quotidien espagnol, celle-ci sera activable à l’été 2029 ou à l’été 2030, quand Haaland aura déjà réalisé la moitié de ce tout nouvel engagement. En d’autres termes, le joueur garde en partie la main sur sa liberté.

Évidemment, tous les yeux se tournent déjà vers le Real Madrid pour qu’un jour, Erling Haaland porte sa mythique tunique blanche. «Ici (à Manchester), j’ai mes proches et j’en profite. Je suis très content des gens qui m’entourent : le coach, le conseil d’administration… c’est un bon groupe de personnes et je suis très content. Si je dis cela, il y aura peut-être des gros titres, mais on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais je suis heureux» disait-il en mars dernier, déjà conscient que ses propos seraient repris. À Madrid, on ne les a pas oubliés.