Pourquoi Erling Haaland a décidé de rester à Manchester City jusqu’en 2034

Qui l’aurait cru ? Même le père d’Erling Haaland, Alfie, semblait convaincu que son fils s’en irait marquer des buts dans un autre championnat, après 4 ou 5 ans passés du côté de Manchester City. « Il pourrait rester à City pour 15 ans car il s’y sent très bien et parce que c’est un grand club, mais je pense qu’il veut se prouver à lui-même qu’il peut gagner n’importe quel grand championnat », avait ainsi lancé le paternel. Cela avait excité toute la presse européenne, principalement l’espagnole, où le nom d’Erling Haaland revenait fréquemment sur les Unes de Marca, As, Sport ou Mundo Deportivo.

La suite après cette publicité

On en aurait presque oublié la première partie de la phrase, celle où il évoquait un séjour très longue durée. Et c’est pourtant bien ce qui est en train de se passer, avec ce nouveau contrat signé jusqu’en 2034. Manchester City a officialisé la nouvelle et s’est réjoui, par l’entremise du directeur du football Txiki Begiristain de cette annonce fracassante. « Tout le monde au club est absolument ravi qu’Erling ait signé son nouveau contrat. Le fait qu’il soit signé pour si longtemps démontre notre engagement envers lui en tant que joueur et son amour pour ce club. Il a déjà eu un impact incroyable pendant son séjour ici et ses chiffres et records incroyables parlent d’eux-mêmes. Mais en plus de son talent naturel et de ses capacités exceptionnelles, le dévouement, le professionnalisme, l’humilité et le désir de toujours s’améliorer d’Erling résument ce que nous nous efforçons tous d’accomplir à Manchester City », a-t-il déclaré.

Alors que Manchester City traverse une crise de résultats et est menacé par des sanctions potentiellement lourdes (amendes, retrait de points voire relégation), l’annonce de cette prolongation record jusqu’en 2034 a pris tout le monde de court. Comme le raconte The Athletic, elle témoigne avant tout de la relation de confiance exceptionnelle entre le joueur et le club. Incarné d’abord par l’entraîneur Pep Guardiola, qui a toujours maintenu sa confiance à Erling Haaland. Même quand ce dernier a eu un temps d’adaptation, sur sa participation au jeu principalement, lors de sa première saison, il ne l’a jamais lâché. Il l’a traité différemment d’un Sergio Agüero par exemple, qui a fait plusieurs séjours sur le banc de touche à son époque. Mais Guardiola n’est pas éternel, et n’est pas le seul facteur déterminant de la prolongation de Haaland.

La suite après cette publicité

Haaland a tout ce qu’il faut à Manchester City

Sa relation avec le président Khaldoon Al Mubarak est également excellente. Les deux hommes ont ainsi développé une réelle proximité. Haaland apprécie aussi particulièrement le soin apporté par le club à ses problèmes musculaires récurrents, qui l’ont beaucoup handicapé par le passé au Borussia Dortmund. Nutrition, soins préventifs, tout est étudié de très près pour le mettre dans les meilleures conditions. Et le Norvégien de 24 ans en est bien conscient. De même qu’il remarque le soutien sans faille de son club lorsqu’il est pointé du doigt pour son manque d’apport dans le jeu. Des critiques qui reviennent ces dernières semaines avec la crise de résultat des Citizens. En le prolongeant jusqu’en 2034, Manchester City envoie le message suivant : Haaland sera la pierre angulaire de l’équipe, celui autour de qui il faut construire. Car le club est convaincu que le joueur a encore énormément à donner.

« Il est l’un des meilleurs attaquants du monde du football, mais Erling est encore très jeune et ne fera que continuer à s’améliorer sous la direction de Pep et de son équipe d’entraîneurs. S’il travaille dur, ce dont je suis sûr, il créera un héritage incroyable pour ce club. Il peut désormais se concentrer sur son jeu et continuer à jouer un rôle important pour nous aider à essayer d’obtenir encore plus de succès », explique ainsi Txiki Begiristain. Les statistiques d’Erling Haaland parlent d’elles-mêmes : 52 buts en 53 matches en 2022-2023, 38 buts en 45 matches en 2023-2024, et 21 buts en 28 matches jusqu’à présent en 2024-2025 au cœur d’une saison plus délicate collectivement. De quoi rendre jaloux n’importe quel club européen en quête d’un grand buteur. Il faut désormais tirer un trait sur l’hypothèse de recruter Erling Haaland au cours des prochaines années.