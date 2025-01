Erling Haaland réagit à son incroyable prolongation jusqu’en 2034

C’est la principale information de la journée, la prolongation jusqu’en 2034 d’Erling Haaland à Manchester City. La nouvelle a fait du bruit autant qu’elle surprend en raison de la très longue durée du contrat. Le Norvégien aura 33 ans à la fin prévue de ce tout nouveau bail. «Ils se sont engagés à signer un nouveau contrat avec moi, donc le moins que je puisse faire est de faire tout ce que je peux pour jouer du mieux possible et faire de City un meilleur club de football, une meilleure équipe et pour aider le club à jouer de la meilleure façon possible» a d’abord réagi le Norvégien au micro de Sky Sports, quelques heures après l’annonce officielle du Sky Blues.

«C’est assez fou de voir toutes ces années. Normalement, on ne peut jamais prévoir comment l’avenir va se dérouler mais maintenant, on peut se préparer du mieux possible et être plus libéré dans sa tête, mieux se concentrer car dans le football, tout peut arriver. (…) À partir de maintenant, je peux vraiment me détendre et me concentrer sur le fait de devenir un meilleur footballeur, une meilleure personne et de me développer encore plus», assure le prolifique attaquant, qui met du même coup un terme et pour un long moment à toutes les rumeurs de départ.