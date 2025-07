Newcastle a déjà trouvé le remplaçant d’Alexander Isak

Le mercato bat son plein et Newcastle pourrait revoir ses plans. Déjà doublés par Liverpool dans le dossier Hugo Ekitike, les Magpies se retrouvent désormais en danger pour leur attaquant star Alexander Isak. Selon les dernières informations de la presse anglaise, l’international suédois (52 sélections, 16 buts), sous contrat jusqu’en juin 2028, aurait en effet des envies d’ailleurs.

Si nous vous révélions un fort intérêt d’Al-Hilal, prêt à s’aligner sur les demandes des Toons pour le recruter, les Reds de Liverpool seraient également dans la course malgré l’arrivée récente d’Hugo Ekitike contre un chèque de 95 millions d’euros. Dès lors, les pensionnaires de St. James’ Park regardent ailleurs et anticipent un éventuel départ du natif de Solna. D’après The Athletic, Newcastle aurait ainsi coché le nom de Benjamin Sesko, actuellement sous les couleurs du RB Leipzig.

Newcastle pense à Sesko

Longtemps pisté par les Gunners, l’attaquant slovène de 22 ans (41 sélections, 16 buts) s’est depuis éloigné d’Arsenal, qui a finalement opté pour Vikor Gyokeres du Sporting CP. Un accord d’une valeur de 63,5 millions d’euros (plus 10 millions d’euros de bonus) est d’ailleurs en passe d’être finalisé pour Gyokeres. Dès lors, le quadruple Champion d’Angleterre pourrait miser sur Sesko.

Le média précise toutefois qu’un accord sera difficile à trouver, au regard de la situation contractuelle de l’intéressé, récemment prolongé et lié au RBL jusqu’en juin 2029. Auteur de 21 buts et 6 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues, le Slovène d’1m95 figure quoi qu’il en soit dans la short-list des Magpies. Reste désormais à connaitre le choix final d’Alexander Isak pour une éventuelle offensive de Newcastle.