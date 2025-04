PL : Newcastle écrase Leicester et passe devant Man City

La course à l’Europe est toujours aussi indécise en Premier League. Toujours à la lutte avec Aston Villa, Chelsea et Nottingham Forest pour une place en Ligue des Champions, les Magpies ont réalisé l’un des bons coups du week-end en s’imposant à Leicester. Très rapidement, Murphy permettait à NUFC d’ouvrir le score (1-0, 2e), avant de s’offrir le doublé quelques minutes plus tard (2-0, 11e).

Avant la pause, Barnes alourdissait déjà le score (3-0, 34e) et permettait aux Toons d’avoir une belle avance pour tranquillement s’imposer au terme de la seconde période. Sans trembler, Newcastle repasse donc devant Manchester City et revient à égalité de Chelsea, 4e. Les Magpies devront ensuite affronter Manchester United lors de la 32e journée. En revanche, la relégation est toute proche pour Leicester, qui reste 19e et à 15 points des Wolves, 17es.