Inter : Lautaro Martinez ne cache pas son bonheur avec son but face au Bayern

Après la victoire exceptionnelle de l’Inter Milan en Bavière contre le Bayern Munich, Lautaro Martinez, auteur du premier but milanais, s’est exprimé au micro de nos confrères italiens. Avec cet exploit (1-2), les hommes de Simone Inzaghi font un grand pas vers les demi-finales :

« J’ai marqué un superbe but, Thuram m’a donné une belle passe. Ce succès est très important, nous devions prouver quelque chose après le match nul à Parme. Nous avons beaucoup discuté et ce soir, nous avons joué un match complet en termes d’intensité et de qualité face à une équipe très forte. Nous avons montré que nous valons beaucoup. » En tant que capitaine, Martinez pense déjà au retour : «À San Siro, nous devrons jouer le même jeu en termes de qualité et de personnalité ».