LdC : Luis Enrique ne s’inquiète pas pour Marquinhos

Pour le quart de finale aller de Ligue des Champions, contre Aston Villa mercredi, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va devoir composer sans son défenseur central et capitaine Marquinhos (30 ans), suspendu et a priori remplacé par son compatriote brésilien Lucas Beraldo. Mais malgré son importance et son expérience en Ligue des Champions, Luis Enrique ne s’inquiète pas pour son absence.

La suite après cette publicité

«Il ne peut pas jouer et ça ne change rien. Je vous l’ai répété en conférence de presse. Il ne peut pas jouer, ce n’est pas grave. Il pourra encourager tout le monde. C’est ça la force de l’équipe», a estimé le coach parisien en conférence de presse, rejoint par Désiré Doué : «on a parlé entre nous de l’absence de notre capitaine. On a des joueurs de très haut niveau à chaque poste. Marqui ne sera pas sur le terrain, mais il sera à côté pour nous conseiller, ce n’est pas négligeable».