Premier League : Leicester file tout droit vers la catastrophe

Il y a 10 ans, Leicester était déjà en mauvaise posture en Premier League. Finalement, après avoir été cherché leur maintien dans la douleur à l’issue de la saison 2014-2015, les Foxes sont allés réaliser l’un des plus grands exploits de l’histoire du football lors de la cuvée suivante en allant remporter le championnat. Même si la situation semble similaire aujourd’hui, Leicester est beaucoup plus proche d’une descente que d’un titre la saison prochaine. Auteur d’une deuxième partie de saison cataclysmique, le LCFC semble condamné.

La suite après cette publicité

N’ayant plus remporté un match de championnat depuis le 26 janvier, le promu du Championship a coulé depuis. Ayant encaissé 23 buts depuis cette victoire face à Tottenham, le club anglais est en panne sèche et reste sur neuf défaites de rang toutes compétitions confondues. Pire encore, les hommes de Ruud Van Nistelrooy n’ont plus marqué le moindre but depuis le 7 février dernier. Deux mois de disette qui inquiètent et un bilan désastreux qui place forcément les pensionnaires du King Power Stadium dans une fâcheuse posture.

Un Ruud Van Nistelrooy en difficulté et menacé

Actuellement dix-neuvième, Leicester fonce vers le Championship et compte 15 points de retard sur le premier non-relégable, Wolverhampton. Forcément pointé du doigt comme étant le responsable de cette invraisemblable disette, Ruud Van Nistelrooy n’en mène pas large suite aux résultats catastrophiques de son équipe. Arrivé en novembre dernier à la tête des Foxes, l’ancien attaquant peine à convaincre et serait déjà sur la sellette selon la presse anglaise. À la tête d’un groupe amorphe et qui semble résigné sur son sort, Van Nistelrooy a fait part de sa frustration après le nouveau revers contre Newcastle (0-3) et a affirmé qu’il croyait toujours au titre malgré ces nombreuses désillusions :

La suite après cette publicité

«C’est un grand défi. Nous connaissons tous notre forme actuelle. C’est extrêmement difficile. Surtout s’il n’y a pas de points sur lesquels s’appuyer. Le plus difficile, c’est que nous restons dans un endroit pendant si longtemps et qu’il n’y a aucun résultat. Nous voulons montrer de quoi nous sommes capables et montrer nos qualités, mais nous n’y parvenons pas. Je veux que le club réussisse. Il est premier et c’est un élément à prendre en compte. C’est difficile, car je suis arrivé au club pour l’aider à progresser, mais il est clair que les résultats n’ont pas été suffisants pour marquer des points, et ce n’est pas suffisant.» Vous l’aurez compris, ça ne sent pas très bon à Leicester…