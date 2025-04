Montpellier : Zoumana Camara dévoile déjà ses premiers choix forts

Suite au retrait de Jean-Louis Gasset (qui va conserver des fonctions au sein du club), Montpellier vient de nommer Zoumana Camara à la tête de son équipe première, sur conseil de l’ex-manager héraultais. À 46 ans, l’ancien coach des U19 du Paris Saint-Germain va donc diriger sa première formation professionnelle et prendre le relais d’une équipe montpelliéraine bien malade et dernière de Ligue 1, avec 11 points de retard sur le barragiste à six journées de la fin.

Jean-Louis Gasset a demandé à arrêter

Dans un premier temps, Laurent Nicollin, le président du MHSC, a tenu à adresser quelques mots pour Jean-Louis Gasset, qui aura fait de son mieux pour limiter la casse cette saison, à 71 ans. «Jean-Louis est venu me voir hier et m’a dit qu’il souhaitait arrêter d’entraîner. Pour lui, c’était devenu trop compliqué. On avait réussi il y a 15 jours à le remotiver, mais il estime ne pas avoir réussi sa mission. Avant d’avoir un problème physique ou que ses mots dépassent sa pensée avec certains joueurs, il a souhaité qu’on arrête. Il est fatigué, pour l’instant, il se repose», a-t-il assuré.

Laurent Nicollin a ensuite assuré qu’il était en contact avec Zoumana Camara depuis plusieurs semaines et a donc pris acte de l’enrôler pour préparer la saison prochaine, en lui donnant toutes les cartes pour déjà préparer la remontée en Ligue 1. «Ce n’est pas un cadeau qu’on lui fait, mais c’est pour voir la saison prochaine et commencer à travailler. On veut l’équipe la plus compétitive possible pour remonter… Si on descend. (…) On ne peut que renaître, tant que notre tête n’est pas coupée, on va continuer», a expliqué Laurent Nicollin.

Laurent Nicollin donne carte blanche à Zoumana Camara

Et de son côté, Zoumana Camara a expliqué son choix : «certes, c’est une situation compliquée, mais en venant maintenant, je prépare l’avenir et cela permettra de faire l’état des lieux, mieux se connaître. (…) Il y aura des choix rapides à faire pour l’avenir dans l’effectif. Plutôt que de nommer les individualités avec lesquelles il y a des problèmes, je veux d’abord retrouver un collectif dès cet après-midi. La chose la plus importante est que je sais m’adapter. Au contexte et aussi à l’effectif. Si j’ai des profils qui ne conviennent pas à mes idées, je ne vais pas m’entêter. Après, quand on passe 16 années à Paris, on a envie d’avoir la possession. Mais l’objectif principal est de retrouver de la combativité et du plaisir, ce qui a été perdu ces dernières semaines», a assuré Zoumana Camara.

Le technicien de 46 ans, qui va entraîner son premier club dans l’Élite, est, avant tout, très fier d’entraîner un club avec une grande histoire, car «c’est l’un des premiers clubs à avoir empêché le titre au PSG sous l’ère QSI. Je veux redonner cet état d’esprit et les valeurs pour les supporters. Je suis le troisième entraîneur de la saison, j’en ai conscience, mon management sera participatif», a assuré Zoumana Camara, qui sera déjà sur le banc ce week-end lors du déplacement à Angers, pour limiter la casse.