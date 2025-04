Vincent Kompany enrage après la défaite du Bayern

Le Bayern Munich devra réaliser un coup de force dans une semaine à Milan pour espérer voir les demi-finales de Ligue des Champions. En dépit d’une grosse domination et de nombreuses occasions, les Bavarois ont été battus à domicile par l’Inter 2-1. De nourrir un sentiment de frustration chez Vincent Kompany, qui peste contre les opportunités gâchées.

La suite après cette publicité

«Un KO? Non, pas du tout car c’est la mi-temps (des deux matchs). On a eu beaucoup d’occasions qu’on met normalement. Il n’y a aucune raison de paniquer. On va aller à Milan avec la pleine confiance pour gagner. On a hâte de jouer la deuxième manche. Bien sûr qu’on y croit», assume le technicien belge au micro de Canal+.