Arsenal-Real Madrid : les compositions officielles

Ça y est la Ligue des champions revient ! Arsenal reçoit le Real Madrid à l’Emirates Stadium ce mardi à 21h à l’occasion des quarts de finale aller, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir passé facilement le PSV Eindhoven (1-7, 2-2), les Gunners voudront prendre un avantage dès l’aller en s’imposant devant leur public face au spécialiste de la compétition, qui s’est qualifié difficilement aux tirs au but en huitièmes contre l’Atlético de Madrid.

Pour ce faire, Mikel Arteta a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Saka, Merino et Martinelli. Kiwior remplace Gabriel blessé en défense et jouera avec Timber, Saliba et Lewis-Skelly. Du côté madrilène, David Alaba est titulaire au poste de latéral gauche aux côtés d’Asencio, Rüdiger et Valverde. En l’absence de Tchouaméni, Modric accompagne Camavinga et Bellingham dans l’entrejeu.

Les compositions officielles :

Arsenal : Raya – Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Rice, Partey, Ødegaard – Saka, Merino, Martinelli.

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba - Modric, Camavinga, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.