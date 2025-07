FC Barcelone : Lionel Messi a écrit une lettre à Lamine Yamal

Son aventure à la Coupe du monde des clubs s’est achevé ce week-end. Auteur de quelques miracles avec son Inter Miami, Lionel Messi n’a pas pu faire le poids face au PSG en 8es de finale de la compétition. Éliminée, la Pulga va donc retrouver les rencontres de MLS ce week-end avec un déplacement au Canada pour y affronter Montréal. En attendant, l’octuple Ballon d’Or apparaît dans certaines publicités.

La suite après cette publicité

Dans la dernière d’Adidas, l’ancienne légende du Barça apparaît assis derrière un bureau dans le noir avec une seule lampe pour l’éclairer. On voit ensuite que l’Argentin glisse un papier où il y a écrit "c’est la faute des crampons" dans une enveloppe destinée à Lamine Yamal, l’actuel visage du club catalan. Une publicité destinée à la nouvelle paire de F50 de Lionel Messi et qui représente un clin d’œil de plus à la passation de pouvoir entre Lionel Messi et Lamine Yamal, qui va récupérer le numéro 10 de son illustre ainé au Barça.