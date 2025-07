Pierre-Emerick Aubameyang négocierait la rupture de son contrat avec Al-Qadisiya !

Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) avait surpris tout son monde en quittant l’Olympique de Marseille pur filer en Arabie saoudite, duo côté d’Al-Qadisiya. En janvier dernier, il avait confié qu’il ne regrettait pas son choix. « Les gens pensent que c’est un pays fermé avec des restrictions sévères. C’est l’opinion là-bas (en Occident), mais quand vous venez ici, c’est totalement différent. La mentalité est très ouverte. Je suis vraiment passionné de football et, tant que je serai joueur, je ne penserai qu’au football, c’est tout. Quand je prendrai ma retraite, je penserai peut-être à d’autres choses. Mais quand j’ai décidé de venir, je n’y ai pas pensé (…) Je peux comprendre comment ils voient la vie. Ils peuvent avoir leur opinion, mais j’ai aussi la mienne. Mon choix ne concerne que le football, pas les situations politiques et tout ça… Je n’ai rien vu qui m’ait choqué et qui m’ait fait dire que c’était une erreur de venir ici.»

Auteur de 21 buts et 3 passes décisives en 36 matches, l’attaquant gabonais a rapidement trouvé ses marques. Cependant, le média local Ariyadhiah a jeté un pavé dans la mare en affirmant que l’ancien Phocéen et son club étaient en train de négocier une rupture de contrat à l’amiable. Pour rappel, PEA est lié à Al-Qadisiya jusqu’en juin 2026 et toucherait un salaire annuel de 10,4 M€.