Ahmed Hassan va rejoindre Al-Ettifaq

Libre de tout contrat depuis son départ du HAC, Ahmed Hassan va s’offrir un nouveau challenge. Selon nos dernières informations, Al-Ettifaq, pensionnaire de Saudi Pro League, a trouvé un accord avec l’attaquant égyptien de 32 ans.

D’abord tout proche de s’offrir Luuk de Jong, Al-Ettifaq a finalement vu le deal capoter malgré un contrat d’un an, plus une en option, sur la table de l’ancien Barcelonais, qui avait donné son feu vert. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 16 rencontres sous le maillot havrais, Ahmed Hassan avait largement contribué au maintien des Ciel et Marine la saison dernière.