Liga : Séville surprend le Rayo Vallecano en toute fin de match grâce à Akor Adams
L’attente commence à se faire longue pour les supporters du Rayo Vallecano. 8e de Liga la saison passée et qualifié pour la Ligue Europa Conférence, le club madrilène a enchaîné ce dimanche un sixième match de suite sans victoire en championnat.
Classement général Liga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Real Madrid
|18
|7
|+8
|6
|0
|1
|16
|8
|2
|Barcelone
|16
|6
|+15
|5
|1
|0
|19
|4
|3
|Villarreal
|16
|7
|+8
|5
|1
|1
|13
|5
|4
|Atlético
|12
|7
|+5
|3
|3
|1
|14
|9
|5
|Espanyol
|12
|7
|+1
|3
|3
|1
|10
|9
|6
|Getafe
|11
|7
|-1
|3
|2
|2
|8
|9
|7
|Elche
|10
|6
|+3
|2
|4
|0
|8
|5
|8
|Séville
|10
|7
|+1
|3
|1
|3
|11
|10
|9
|Bilbao
|10
|7
|-1
|3
|1
|3
|7
|8
|10
|Betis
|9
|6
|+2
|2
|3
|1
|9
|7
|11
|Alavés
|8
|7
|-1
|2
|2
|3
|6
|7
|12
|Valence
|8
|6
|-2
|2
|2
|2
|8
|10
|13
|Osasuna
|7
|6
|0
|2
|1
|3
|5
|5
|14
|Celta Vigo
|5
|6
|-2
|0
|5
|1
|5
|7
|15
|Levante
|5
|7
|-3
|1
|2
|4
|11
|14
|16
|Vallecano
|5
|7
|-3
|1
|2
|4
|7
|10
|17
|Real Sociedad
|5
|6
|-3
|1
|2
|3
|6
|9
|18
|Majorque
|5
|7
|-5
|1
|2
|4
|6
|11
|19
|Oviedo
|3
|6
|-9
|1
|0
|5
|2
|11
|20
|Girona
|3
|7
|-13
|0
|3
|4
|3
|16
Alors qu’on semblait se diriger vers un match nul sans le moindre but face à Séville, l’ex-Montpélliérain Akor Adams a surgi en toute fin de rencontre pour ouvrir le score sur un centre de Carmona (0-1, 87e). Le seul but du match, puisque les Andalous se sont finalement imposés 1-0. Ce succès leur permet de faire un bond à la 8e place de Liga. Surprise de l’année dernière, le Rayo est 16e.
