Liga : Séville surprend le Rayo Vallecano en toute fin de match grâce à Akor Adams

L’attente commence à se faire longue pour les supporters du Rayo Vallecano. 8e de Liga la saison passée et qualifié pour la Ligue Europa Conférence, le club madrilène a enchaîné ce dimanche un sixième match de suite sans victoire en championnat.

Alors qu’on semblait se diriger vers un match nul sans le moindre but face à Séville, l’ex-Montpélliérain Akor Adams a surgi en toute fin de rencontre pour ouvrir le score sur un centre de Carmona (0-1, 87e). Le seul but du match, puisque les Andalous se sont finalement imposés 1-0. Ce succès leur permet de faire un bond à la 8e place de Liga. Surprise de l’année dernière, le Rayo est 16e.