Liga : Séville surprend le Rayo Vallecano en toute fin de match grâce à Akor Adams

Par Jordan Pardon
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán @Maxppp
Vallecano 0-1 Séville

L’attente commence à se faire longue pour les supporters du Rayo Vallecano. 8e de Liga la saison passée et qualifié pour la Ligue Europa Conférence, le club madrilène a enchaîné ce dimanche un sixième match de suite sans victoire en championnat.

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 18 7 +8 6 0 1 16 8
2 Logo Barcelone Barcelone 16 6 +15 5 1 0 19 4
3 Logo Villarreal Villarreal 16 7 +8 5 1 1 13 5
4 Logo Atlético Atlético 12 7 +5 3 3 1 14 9
5 Logo Espanyol Espanyol 12 7 +1 3 3 1 10 9
6 Logo Getafe Getafe 11 7 -1 3 2 2 8 9
7 Logo Elche Elche 10 6 +3 2 4 0 8 5
8 Logo Séville Séville 10 7 +1 3 1 3 11 10
9 Logo Bilbao Bilbao 10 7 -1 3 1 3 7 8
10 Logo Betis Betis 9 6 +2 2 3 1 9 7
11 Logo Alavés Alavés 8 7 -1 2 2 3 6 7
12 Logo Valence Valence 8 6 -2 2 2 2 8 10
13 Logo Osasuna Osasuna 7 6 0 2 1 3 5 5
14 Logo Celta Vigo Celta Vigo 5 6 -2 0 5 1 5 7
15 Logo Levante Levante 5 7 -3 1 2 4 11 14
16 Logo Vallecano Vallecano 5 7 -3 1 2 4 7 10
17 Logo Real Sociedad Real Sociedad 5 6 -3 1 2 3 6 9
18 Logo Majorque Majorque 5 7 -5 1 2 4 6 11
19 Logo Oviedo Oviedo 3 6 -9 1 0 5 2 11
20 Logo Girona Girona 3 7 -13 0 3 4 3 16
Alors qu’on semblait se diriger vers un match nul sans le moindre but face à Séville, l’ex-Montpélliérain Akor Adams a surgi en toute fin de rencontre pour ouvrir le score sur un centre de Carmona (0-1, 87e). Le seul but du match, puisque les Andalous se sont finalement imposés 1-0. Ce succès leur permet de faire un bond à la 8e place de Liga. Surprise de l’année dernière, le Rayo est 16e.

Pub. le - MAJ le
