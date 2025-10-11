Équipe de France : Adrien Rabiot a passé une soirée très paradoxale

Le Parc des Princes a vibré pour la troisième victoire consécutive de la France lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, un succès (3-0) face à l’Azerbaïdjan qui conforte la bande de Didier Deschamps en tête de son groupe. Une soirée globalement maîtrisée par les Bleus, dominatrice dans le jeu et dans le score, mais qui a offert son lot d’intrigues individuelles. Parmi elles, la performance d’Adrien Rabiot a particulièrement retenu l’attention. Auteur du second but qui a assuré le break, le milieu de terrain a livré une prestation pour le moins paradoxale, puisque entachée de difficultés techniques et de discrétion dans le jeu, mais ponctuée d’un éclair décisif qui a rappelé son instinct dans les airs.

Ce retour dans l’enceinte du Paris Saint-Germain avait forcément un parfum particulier pour Rabiot. Souvenirs de banderoles et d’accueils houleux lors du PSG - OM l’année dernière, tensions récurrentes entre le clan Rabiot et les supporters parisiens, huées entendues lors de ses précédentes apparitions en Bleu… Autant de contextes qui pèsent sur un joueur au tempérament déjà scruté. Ce vendredi soir, ces échos du passé n’ont pas disparu. Le public parisien, loin d’être neutre envers le milieu milanais, a suivi chacun de ses gestes avec attention, accentuant la pression sur un joueur déjà sous le microscope. Dans ce climat particulier, le match de Rabiot s’annonçait délicat.

Buteur sous les huées… et c’est tout

Sur le terrain, la prestation du numéro 6 tricolore, conspué à chaque fois qu’il touchait le ballon, a été inégale. Associé à Khéphren Thuram dans l’entrejeu, le nouveau joueur de l’AC Milan a souffert dans les duels et dans le jeu technique, laissant parfois des espaces exploitables par les attaquants adverses. Dès la 21e minute, un joli petit pont signé Emin Makhmudov a rappelé ses limites dans certaines situations individuelles. Avec 73 ballons touchés, 0 dribble réussi, 9 pertes de balle et seulement 6 duels au sol remportés sur 12, Rabiot n’a jamais vraiment trouvé son rythme et a été trop discret dans l’animation offensive. Et pourtant, dans ce match contrasté, l’ancien joueur de la Juventus et de l’OM a su trouver sa lumière au moment clé avec cette tête impeccable sur un centre de Mbappé pour inscrire le deuxième but français (69e), illustrant une fois de plus son efficacité aérienne. Cinq des sept buts qu’il a marqués avec les Bleus l’ont été de la tête, un registre où il reste un atout redoutable, derrière Giroud et Henry dans l’histoire moderne des Bleus. Malgré cette note positive, le bilan de la soirée reste mitigé. Rabiot a montré des signes de faiblesse technique et d’influence limitée sur le jeu, mais il n’a pas totalement sombré.

Interrogé au sujet des sifflets, Rabiot a préféré retenir les applaudissements majoritaires du Parc des Princes, lors de son but : «Le travail est fait même si on aurait pu en mettre plus. Ça fait du bien à l’équipe. Un deuxième but est important contre une équipe comme ça, il peut toujours se passer quelque chose. Je suis très content de marquer ici ce soir, pour le maillot bien sûr mais ça me fait plaisir d’être applaudi ici. Je pense que si on gagne en Islande, on aura la qualification en poche. C’était important de faire le job ce soir. Cela sera un autre match là-bas, on sera plus sereins pour le mois de novembre». Sa forme actuelle à l’AC Milan depuis son arrivée en septembre reste un gage de qualité et de régularité. Titularisé et performant en Serie A, le natif de Saint-Maurice a retrouvé la confiance et le niveau physique qui lui avaient parfois fait défaut par le passé. Ce match paradoxal rappelle que, même lorsqu’il rencontre des difficultés, Adrien Rabiot reste capable d’apporter des solutions décisives dans des moments clés. Voilà de quoi rassurer, en partie, le staff des Bleus.