League Cup : Newcastle s’offre Fulham sur le fil

Après Chelsea et Manchester City, nous connaissons désormais le troisième demi-finaliste de la League Cup. Tenant du titre après avoir battu Liverpool (2-1) la saison dernière, Newcastle recevait Fulham. Un match qui a bien démarré pour les Magpies avec ce but précoce de Yoane Wissa (10e).

Pour autant, Fulham n’était pas en reste et Antonee Robinson trouvait Sasa Lukic qui s’en allait égaliser (16e). C’est finalement en fin de match que la rencontre a basculé. Sandro Tonali a parfait servi Lewis Miley qui est allé faire chavirer St James-Park (90e +2). Avec cette victoire 2-1, Newcastle obtient son ticket pour le dernier carré.