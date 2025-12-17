Menu Rechercher
Commenter
League Cup

League Cup : Newcastle s’offre Fulham sur le fil

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lewis Miley @Maxppp
Newcastle 2-1 Fulham

Après Chelsea et Manchester City, nous connaissons désormais le troisième demi-finaliste de la League Cup. Tenant du titre après avoir battu Liverpool (2-1) la saison dernière, Newcastle recevait Fulham. Un match qui a bien démarré pour les Magpies avec ce but précoce de Yoane Wissa (10e).

La suite après cette publicité

Pour autant, Fulham n’était pas en reste et Antonee Robinson trouvait Sasa Lukic qui s’en allait égaliser (16e). C’est finalement en fin de match que la rencontre a basculé. Sandro Tonali a parfait servi Lewis Miley qui est allé faire chavirer St James-Park (90e +2). Avec cette victoire 2-1, Newcastle obtient son ticket pour le dernier carré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

League Cup
Newcastle
Fulham

En savoir plus sur

League Cup League Cup
Newcastle Logo Newcastle
Fulham Logo Fulham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier