Ligue 1
PSG : les deux parades époustouflantes de Safonov contre Rennes
1 min.
@Maxppp
Titulaire en lieu et place de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a réalisé une grande première période face au Stade Rennais au Parc des Princes. En effet, le gardien russe, titulaire pour la première fois de la saison, a d’abord repoussé une frappe surpuissante de Esteban Lepaul après un corner rennais (27e).
La suite après cette publicité
L1+ @ligue1plus – 21:49
Le show Safonov ✋Voir sur X
Le gardien est déterminé à se montrer ce soir et ça se voit : déjà deux arrêts décisifs 😏
#PSGSRFC
Le gardien est déterminé à se montrer ce soir et ça se voit : déjà deux arrêts décisifs 😏
#PSGSRFC
Et quelques minutes plus tard, l’ancien portier de Krasnodar a cette fois-ci dégoûté Valentin Rongier qui rodait aux abords de la surface après un service d’Esteban Lepaul. En l’absence de Chevalier, Safonov marque de précieux points.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer