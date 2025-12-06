Menu Rechercher
PSG : les deux parades époustouflantes de Safonov contre Rennes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Matvey Safonov et Lucas Chevalier à l'échauffement au PSG @Maxppp
PSG 5-0 Rennes

Titulaire en lieu et place de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a réalisé une grande première période face au Stade Rennais au Parc des Princes. En effet, le gardien russe, titulaire pour la première fois de la saison, a d’abord repoussé une frappe surpuissante de Esteban Lepaul après un corner rennais (27e).

L1+
Le show Safonov ✋

Le gardien est déterminé à se montrer ce soir et ça se voit : déjà deux arrêts décisifs 😏

Et quelques minutes plus tard, l’ancien portier de Krasnodar a cette fois-ci dégoûté Valentin Rongier qui rodait aux abords de la surface après un service d’Esteban Lepaul. En l’absence de Chevalier, Safonov marque de précieux points.

