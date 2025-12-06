PSG : les deux parades époustouflantes de Safonov contre Rennes

Titulaire en lieu et place de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a réalisé une grande première période face au Stade Rennais au Parc des Princes. En effet, le gardien russe, titulaire pour la première fois de la saison, a d’abord repoussé une frappe surpuissante de Esteban Lepaul après un corner rennais (27e).

Et quelques minutes plus tard, l’ancien portier de Krasnodar a cette fois-ci dégoûté Valentin Rongier qui rodait aux abords de la surface après un service d’Esteban Lepaul. En l’absence de Chevalier, Safonov marque de précieux points.