CAN 2025 : l’Égypte s’impose aux forceps face au Bénin et se qualifie pour les quarts

Après les qualifications du Mali, du Sénégal, du Maroc et du Cameroun, place au cinquième huitième de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre l’Égypte et le Bénin. Premiers invaincus du groupe B, les Pharaons abordaient cette rencontre en tant que grands favoris face à des Guépards qualifiés parmi les meilleurs troisièmes, malgré deux défaites et un seul but marqué dans le groupe D. L’Égypte pouvait d’ailleurs compter sur son trio offensif Salah, Marmoush et Trezeguet pour décrocher son billet pour les quarts de finale. De son côté, le Bénin devait se passer de son capitaine et atout offensif numéro un, Steve Mounié. Cela n’a pas empêché les hommes de Gernot Rohr de faire preuve d’une grande solidarité.

Salah et Marmoush peu en vue

Cependant, tout aurait pu mal commencer pour les Béninois. Dès la 8e minute, Salah lançait parfaitement Marmoush en profondeur. L’attaquant de Manchester City filait seul face au but, mais il s’est finalement empalé sur le gardien Dandjinou. Le joueur des Cityzens a globalement raté sa première période. Dans son rôle d’attaquant central, il n’a pas pesé sur la défense adverse, comme ce duel perdu à l’épaule face à Tijani (36e). C’est d’ailleurs toute l’attaque égyptienne qui n’a pas su déstabiliser un bloc béninois bien compact. Du côté des Guépards, il n’y a pas eu de véritables actions franches hormis un coup franc d’Olaitan repris tranquillement par El Shenawy (17e). Finalement, durant ces 45 premières minutes sans véritable rythme, les seuls faits marquants ont été la sortie temporaire du Lorientais Tosin pour changer un sous-short dont la couleur était proche de celle du maillot des Pharaons (21e), sa sortie définitive sur blessure (30e) et celle d’Hamdy juste avant la pause. Après son contact avec Aloko, le joueur du Pyramids FC semblait durement touché au genou.

À la mi-temps, le Bénin tenait son pari face aux ultras favoris égyptiens (0-0). Au retour des vestiaires, la physionomie du match n’a pas changé. L’Égypte conservait la possession du ballon, mais n’arrivait pas à emballer le rythme de la rencontre. Et encore une fois, les Pharaons ont eu une énorme occasion d’ouvrir le score. Suite à un corner, le ballon est revenu sur Rabia dont la tentative à bout portant a été sauvée miraculeusement par Dandjinou et Ouorou (55e). Maudits, les Égyptiens ont ensuite perdu un nouveau joueur sur blessure, Trezeguet (59e). Dans la foulée, son remplaçant, Zizo, servait Salah en profondeur, mais la tentative de lob de la star des Reds ne trompait pas Dandjinou (63e).

Le Bénin craque en prolongations

À force de dominer sans concrétiser, l’Égypte a bien failli se faire piéger si El Shenawy n’avait pas sorti le grand jeu sur un tir à bout portant de Dossou (64e). Attia a finalement délivré les favoris du match en inscrivant un but magnifique sur un centre en retrait d’Hany (1-0, 70e). Mais il en fallait plus pour assommer ces surprenants Béninois. Sur un dégagement raté d’El Shenawy, le centre d’Olaitan est contré, obligeant El Shenawy à sauver sur sa ligne. Malheureusement pour le gardien égyptien, il a renvoyé le ballon dans l’axe et Dossou s’est jeté sur le cuir pour égaliser (1-1, 83e). Malgré ce coup dur, l’Égypte a eu l’occasion de reprendre l’avantage à une minute du terme, mais Salah s’est complètement manqué face à Dandjinou (89e).

Il a donc fallu passer par la case prolongations pour départager les deux équipes avant une éventuelle séance de tirs au but. Et à ce petit jeu, l’Égypte a fait la différence très rapidement. Sur un corner rapidement joué, Attia a envoyé un caviar dans la surface. Une offrande reprise de la tête par Yasser Ibrahim, bien aidé par un poteau rentrant (2-1, 97e). Un but qui a permis aux septuples champions d’Afrique de pousser un grand ouf de soulagement, avant le but de la victoire inscrit dans le temps additionnel par Salah (3-1, 120e). En quart de finale, les Pharaons affronteront le vainqueur du huitième entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso (le tableau complet de la compétition), le 10 janvier prochain.

