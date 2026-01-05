Prono
Match Égypte - Bénin en direct commenté
8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - lundi 5 janvier 2026
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Égypte et Bénin. Ce match aura lieu le lundi 5 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Égypte et Bénin en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Égypte Bénin en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Égypte et Bénin ?
Égypte : le coach Hossam Hassan a choisi une formation en 4-3-3 : Mohamed El Shenawy, Mohamed Hamdy, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Mohamed Hany, Marwan Attia, Hamdi Fathy, Ibrahim Adel, Trézéguet, Omar Marmoush, Mohamed Salah.
Bénin : de son côté, l'équipe dirigée par G. Rohr évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Dandjinou, Y. Roche, M. Tijani, O. Verdon, T. Ouorou, S. D'Almeida, I. Hassane, J. Olaïtan, D. Dokou, R. Aloko, A. Tosin.
- Qui arbitre le match Égypte Bénin ?
Pierre Ghislain Atcho est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Égypte Bénin ?
Agadir accueille le match au Stade d'Agadir.
- Quelle est la date et l'heure du match Égypte Bénin ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.