0 - 0
68'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 8èmes de finale
Égypte
0 - 0
MT : 0-0
68'
Bénin
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Possession 58% Égypte Bénin
Tirs 4 1 1 3 2 3
Grosses occasions créées 100% Égypte 2 Bénin 0
Compositions Égypte 4-3-3 Bénin 4-2-3-1
Grosses occasions créées
#1 Flag Égypte Hamdi Fathy 1 #2 Flag Égypte Mohamed Salah 1
Tirs (%)
#1 Flag Égypte Mohamed Salah 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Bénin Junior Olaitan 2 #2 Flag Égypte Mohamed Salah 2 #3 Flag Bénin Dodo Dokou 2
Fautes subies
#1 Flag Bénin Aiyegun Tosin 2 #2 Flag Égypte Ahmed Mohamed Abou El Fotouh Mohamed 2 #3 Flag Bénin Dodo Dokou 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Égypte Mohamed Salah 6 #2 Flag Bénin Dodo Dokou 4 #3 Flag Bénin Junior Olaitan 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Égypte Yasser Ibrahim 8/9 89% #2 Flag Égypte Rami Rabia 6/7 86% #3 Flag Égypte Omar Marmoush 4/5 80%
Interceptions
#1 Flag Bénin Yohan Roche 2 #2 Flag Bénin Imourane Hassane 2 #3 Flag Égypte Yasser Ibrahim 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Égypte Rami Rabia 5/5 100% #2 Flag Égypte Yasser Ibrahim 3/4 75% #3 Flag Égypte Trézéguet 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Bénin Junior Olaitan 0/8 0% #2 Flag Égypte Mohamed Hamdy Mahmoud Sharfedin 0/6 0% #3 Flag Égypte Ibrahim Adel 4/12 33%
Dribbles subis
#1 Flag Bénin Imourane Hassane 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Égypte Ibrahim Adel 0/4 0% #2 Flag Bénin Rodolfo Aloko 0/3 0% #3 Flag Bénin Jodel Dossou 0/3 0%
Passes (%)
#1 Flag Égypte Hamdi Fathy 57/58 98% #2 Flag Bénin Sessi D'Almeida 31/32 97% #3 Flag Égypte Rami Rabia 50/53 94%

Série en cours
N
V
V
V
D
D
V
D
D
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Leo Leleux 17:50 Expliquez-moi Ce que fait l'Égypte 3 Répondre
8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations - lundi 5 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Égypte et Bénin (Coupe d'Afrique des Nations, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Égypte et Bénin. Ce match aura lieu le lundi 5 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Égypte et Bénin.

Arbitres

Pierre Ghislain Atcho arbitre principal
0.5
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Boris Ditsoga arbitre assistant
Amos Abeigne Ndong arbitre assistant
Messie Jessie Oved Nkounkou quatrième arbitre
Zakaria Brinsi arbitre VAR
Hamza El Fareq arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade d'Agadir Agadir
Stade d'Agadir
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 45480
  • Affluence moyenne : 8750
  • Affluence maximum : 30000
  • % de remplissage : 18

Match en direct

Date 05 janvier 2026 17:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code EGY-BEN
Zone Afrique
Équipe à domicile Égypte
Équipe à l'extérieur Bénin
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Égypte et Bénin en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Égypte Bénin en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Égypte et Bénin ?

Égypte : le coach Hossam Hassan a choisi une formation en 4-3-3 : Mohamed El Shenawy, Mohamed Hamdy, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Mohamed Hany, Marwan Attia, Hamdi Fathy, Ibrahim Adel, Trézéguet, Omar Marmoush, Mohamed Salah.

Bénin : de son côté, l'équipe dirigée par G. Rohr évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Dandjinou, Y. Roche, M. Tijani, O. Verdon, T. Ouorou, S. D'Almeida, I. Hassane, J. Olaïtan, D. Dokou, R. Aloko, A. Tosin.

Qui arbitre le match Égypte Bénin ?

Pierre Ghislain Atcho est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Égypte Bénin ?

Agadir accueille le match au Stade d'Agadir.

Quelle est la date et l'heure du match Égypte Bénin ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.

Leo Leleux 17:50 Expliquez-moi Ce que fait l’Égypte 3 Répondre
