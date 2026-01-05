Menu Rechercher
CAN 2025, Égypte : le but magnifique de Marwan Attia

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations @Maxppp
Égypte 3-1 Bénin

L’Égypte et le Bénin s’affrontent actuellement en huitième de finale de la CAN 2025. Durant une grande partie de la rencontre, les Guépards de Gernot Rohr ont tenu tête aux Pharaons.

Mais les coéquipiers de Mohamed Salah ont fini par faire la différence grâce à une magnifique frappe en lucarne d’Attia. À vingt minutes du terme, Marwan Attia a signé un enroulé qui est allé se loger dans la lucarne de Dandjinou.

