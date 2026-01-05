Menu Rechercher
Égypte - Bénin : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mohamed Salah face au Ghana @Maxppp
Ce lundi, c’est la suite des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Prétendante à la victoire, l’Égypte croise la route du Bénin. Les Pharaons s’articulent dans un 4-3-3 avec Mohamed El Shenawy dans les cages derrière Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim et Mohamed Hamdi. Le milieu de terrain est assuré par Marwan Ateya, Ibrahim Adel et Hamdy Fathy. Devant, Omar Marmoush est soutenu par Mohamed Salah et Trezeguet.

De leur côté, les Guépards s’organisent dans un 4-3-3 avec Marcel Danjinou qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Tamimou Ouorou, Olivier Verdon, Mohamed Tijani, et Yohan Roche. Doku Dodo, Sessi D’Almeida et Imourane Hassane composent l’entrejeu. En pointe, Aiyegun Tosin est épaulé par Rodolfo Aloko et Junior Olaitan.

Les compositions

Égypte : El Shenawy - Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi - Adel, Fathy, Ateya - Salah, Marmoush, Trezeguet

Bénin : Danjinou - Ouorou, Verdon, Tijani, Roche - Dodo, D’Almeida, Imourane - Aloko, Tosin, Olaitan

Pub. le - MAJ le
