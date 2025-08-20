Menu Rechercher
Mamadou Sangaré signe au RC Lens

Par Matthieu Margueritte
Mamadou Sangaré avec le Rapid Vienne @Maxppp

Le RC Lens tient une nouvelle recrue. Après avoir enrôlé Samson Baidoo (RB Salzbourg), Jeremy Agbonifo (Häcken), Florian Thauvin (Udinese), Martin Satriano (Inter Milan), Morgan Guilavogui (St. Pauli), Matthieu Udol (FC Metz), Robin Risser (Strasbourg), Mattia Fortin (Padoue), Saud Abdulhamid (AS Roma) et Régis Gurtner (Amiens), le club artésien s’est offert le jeune milieu malien du Raid Vienne, Mamadou Sangaré.

Racing Club de Lens
𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺

Épisode 7 : Venu pour imprimer sa partition. 🎼

𝙼𝙰𝙼𝙰𝙳𝙾𝚄 𝚂𝙰𝙽𝙶𝙰𝚁𝙴́ 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️

#LesLensois
«De la percussion dans l’entrejeu ! Milieu talentueux, révélé la saison dernière sous les couleurs du Rapid Vienne dans l’élite autrichienne, Mamadou Sangaré (23 ans) s’engage avec le Racing pour les cinq prochaines saisons. Inlassable récupérateur, celui qui compte 17 apparitions sur la scène européenne et 6 sélections avec le Mali portera le numéro 8 en Sang et Or», peut-on lire sur le communiqué.

