Mamadou Sangaré signe au RC Lens

Le RC Lens tient une nouvelle recrue. Après avoir enrôlé Samson Baidoo (RB Salzbourg), Jeremy Agbonifo (Häcken), Florian Thauvin (Udinese), Martin Satriano (Inter Milan), Morgan Guilavogui (St. Pauli), Matthieu Udol (FC Metz), Robin Risser (Strasbourg), Mattia Fortin (Padoue), Saud Abdulhamid (AS Roma) et Régis Gurtner (Amiens), le club artésien s’est offert le jeune milieu malien du Raid Vienne, Mamadou Sangaré.

«De la percussion dans l’entrejeu ! Milieu talentueux, révélé la saison dernière sous les couleurs du Rapid Vienne dans l’élite autrichienne, Mamadou Sangaré (23 ans) s’engage avec le Racing pour les cinq prochaines saisons. Inlassable récupérateur, celui qui compte 17 apparitions sur la scène européenne et 6 sélections avec le Mali portera le numéro 8 en Sang et Or», peut-on lire sur le communiqué.