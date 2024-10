Wojciech Szczęsny débarque au FC Barcelone !

Voilà une histoire que personne n’avait imaginée il y a encore quelques jours, pas même les protagonistes. La lourde blessure au genou de Marc-André ter Stegen (rupture du tendon rotulien contre Villarreal) a tout changé. Avec l’absence jusqu’à la fin de la saison de son gardien de but allemand, le FC Barcelone avait besoin d’une solution d’urgence. Iñaki Peña (25 ans) apparaissait encore un peu tendre pour assumer seul cette place de numéro un. Il va donc la laisser, ou la partager, avec un nouveau concurrent : Wojciech Szczęsny.

Le Polonais ne s’attendait pas à revêtir un jour le maillot du Barça, et pour cause. Il a annoncé sa retraite sportive le 27 août dernier, une fois son contrat à la Juventus terminé. La Vieille Dame avait d’ailleurs protégé ses arrières et imposé une clause à celui qui a porté ses couleurs pendant 7 ans. En cas de reprise prématurée, il devait régler une certaine somme d’argent à son ancienne équipe. Un détail qu’il a fallu régler, ce qui est chose faite puisque le communiqué officialisant sa venue en Catalogne est tombé.

Le Barça sort Szczęsny de sa retraite

«Le FC Barcelone recrute Wojciech Szczęsny ! Le FC Barcelone et Wojciech Szczęsny ont trouvé un accord concernant la signature du gardien de but jusqu’au 30 juin 2025» peut-on lire dans un communiqué sur le site des Blaugranas. D’après la presse catalane, Hansi Flick et la direction blaugrana ont rapidement pensé à lui pour couvrir la blessure de Ter Stegen. Robert Lewandowski, très proche de son désormais ancien coéquipier en sélection, n’a pas manqué de jouer les intermédiaires non plus et a trouvé les mots pour le convaincre de remettre les gants. Arrivé ce lundi à Barcelone pour passer la traditionnelle visite médicale, Szczęsny a donc passé celle-ci sans encombre.

Mais pour voir Szczęsny en action, il faudra sans doute patienter quelques semaines. Le gardien n’a plus joué depuis le 2e match de la Pologne à l’Euro cet été (face à l’Autriche) et il lui faudra retrouver une condition physique décente. Il devra également faire face à la concurrence d’Iñaki Peña. En attendant la remise en forme de son nouveau concurrent, l’Espagnol est propulsé titulaire et n’a pas vraiment brillé face à Osasuna avec une lourde défaite à la clé (4-2). L’arrivée de Szczęsny va donc apporter de la concurrence et c’est plutôt une bonne nouvelle.