Ligue 1 : l’inquiétant premier gros trou d’air du Paris FC

L’arrivée du Paris FC en Ligue 1 a fait sensation à plus d’un titre. Outre l’arrivée d’un deuxième club parisien en première division et de derbys de Paris à venir, c’est aussi un vent de fraîcheur et la promesse d’investissement à coups de millions de la part d’Antoine Arnaut, récent propriétaire du club qui s’est associé à Red Bull pour faire du club francilien une place forte du football français. Pourtant après deux mois et demi de compétition et 9 matches de Ligue 1, le bilan est plus que contrasté, voire même décevant.

Si l’objectif initial était le maintien pour sa première saison dans l’élite, les résultats sont revenus rappeler à Antoine Arnault que les millions d’euros ne pouvaient pas régler tous les problèmes et assurer la pérennité du club. Comme souvent en football, la vérité se passe sur les vertes pelouses. Avec une seule victoire lors des 5 derniers matches et une qualité de jeu décevante, la bande à Stéphane Gilli est dans le dur et les raisons de cette dégringolade au classement de Ligue 1 (à deux points de Lorient le premier barragiste) sont nombreuses.

Un manque de caractère et de personnalité de son groupe selon Stéphane Gili

Pour le coach du Paris FC interrogé après la défaite à domicile face à Nantes ce vendredi, cette équipe du PFC manque de caractère et de personnalité. « Ce match confirme nos lacunes depuis le début de saison. On manque de personnalité, de caractère. On est friables sur les coups de pied arrêtés et les transitions. On arrive à amener le ballon jusqu’aux 25 mètres, mais ensuite on manque de justesse, on fait de mauvais choix. À chaque ballon dans notre surface, on est en danger. » Et à ce niveau-là, la sentence est immédiate, et ce, même avec un recrutement ambitieux à plus de 50 M€ avec des éléments habitués à évoluer en Ligue 1 tels que Moses Simon, Hamari Traoré, Kevin Trapp, Jonathan Ikoné ou Pierre Lees-Melou.

Pour ce dernier, pas question de parler de manque d’expérience et d’apprentissage, c’est plus au niveau de la concentration que le PFC doit s’améliorer. Et l’ancien Brestois compte bien y arriver lors du prochain match face à l’OL : « on va rencontrer des équipes qui jouent, c’est bien, c’est ce qu’il nous faut. De toute façon, il faut regarder tout le monde dans les yeux et continuer à jouer. Ça fait neuf matches seulement cette saison, on va arrêter de parler d’inexpérience et d’apprentissage. C’est juste qu’il va falloir progresser au niveau concentration. Ce n’est pas quelque chose difficile à régler pour moi. Donc ça va le faire. Il faut rester positif. » Il va surtout falloir retrouver une solidité défensive pour une équipe qui a encaissé 17 buts en 9 matches, ce qui en fait la troisième plus mauvaise défense de L1 derrière Metz et Lorient.

Un mercato estival décevant

Il n’empêche que l’enchaînement des mauvais résultats commence à fragiliser la position de Stéphane Gilli. Si le coach parisien n’est pas encore en danger, la direction du Paris FC commence à se poser des questions notamment après l’enchaînement de cinq matches sans victoire. Bien évidemment, il serait mal venu de tout mettre sur le dos du technicien français de 51 ans, grand artisan de la montée du club en L1 et qui a changé le visage du Paris FC depuis son arrivée au club en juin 2023 en lieu et place de Thierry Laurey.

Les joueurs sont également concernés par ce début de saison très moyen du Paris FC. Si le milieu offensif algérien Ilan Kebbal, auteur de 4 buts et 3 passes décisives, est un maillon essentiel du PFC et que Maxime Lopez fait parler son expérience du plus haut niveau, la recrue la plus chère du mercato estival Otavio (17 M€) est pour l’instant très décevante, de même que la plupart des nouveaux joueurs recrutés cet été par un François Ferracci mis à l’écart il y a quelques semaines.

La famille Arnault n’en a pas terminé avec ses grandes manoeuvres…

Entre deux eaux, la famille Arnault a décidé de lancer ses grandes manœuvres au mois de septembre en s’impliquant de manière plus importante au sein du club tout d’abord en écartant le fils de Pierre Ferracci à la direction sportive du club pour le remplacer par le proche de la galaxie Redbull Marco Neppe. Mais Antoine Arnault a également mis en place des hommes estampillés LVMH aux postes clés de la direction du Paris FC à savoir Jean-Marc Gallot (qui dirigeait auparavant la maison de Champagne Veuve Clicquot, propriété du groupe LVMH) à la direction générale et Alexandre Battut au poste de directeur administratif et financier (un poste qu’il occupait précédemment au sein du parfumeur Francis Kurkdjian, également détenu par LVMH).

La prochaine étape sera-t-elle de changer de coach ? On devrait en savoir plus avant les deux prochains matches périlleux du Paris FC face à l’OL ce mercredi à Jean Bouin et à Louis II face à l’AS Monaco samedi. À l’issue de ces deux rencontres, on devrait en savoir plus sur la position du club parisien en Ligue 1 et sur les ambitions déclarées au quasiment tiers de la saison. Ensuite, il sera temps de procéder à quelques ajustements au prochain mercato d’hiver. L’arrivée d’une star internationale et d’un numéro 9 d’envergure est d’ores et déjà clairement envisagée par le directeur sportif Marco Neppe.