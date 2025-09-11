Saudi Pro League : l’Arabie saoudite, le nouvel Eldorado des joueurs français

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le mercato a fermé ses portes en Arabie saoudite. La fin d’un été agité sur le marché des transferts avec plus de 597 millions d’euros déboursés par les clubs saoudiens. De quoi confirmer sa place de sixième championnat le plus dépensier, juste derrière les cinq plus gros championnats européens. Par ailleurs, seulement la Premier League dispose d’une balance de transfert plus négative. Et parmi les gros transferts de l’été, on peut compter plusieurs joueurs français.

La suite après cette publicité

Si le champion en titre Al-Ittihad n’a pas trouvé de compère à Moussa Diaby, Karim Benzema et N’Golo Kanté, Al-Hilal a su attirer deux Français. Jeune gardien formé à l’Olympique Lyonnais, Mathieu Patouillet (21 ans) vient d’arriver pour être la doublure de Yacine Bounou et rejointe le Golfe en compagnie de Theo Hernandez (27 ans). Le latéral gauche international français est lui arrivé pour 25 millions d’euros en provenance de l’AC Milan. Ce dernier a d’ailleurs croisé en sélection Kingsley Coman (29 ans), lui aussi arrivé pour 25 millions d’euros en Arabie saoudite, mais du côté d’Al-Nassr.

La suite après cette publicité

14 Français sont arrivés en Arabie saoudite

Vainqueur de la dernière Ligue des Champions de l’AFC, Al-Ahli a réalisé deux jolis coups en allant cherchant Enzo Millot (23 ans) qui est aux portes de l’équipe de France pour 30 millions d’euros en provenance de Stuttgart et Valentin Atangana (20 ans) qui arrive du Stade de Reims pour 25 millions d’euros. Promu ambitieux dirigé par Christophe Galtier, le Neom SC a eu un mercato tourné vers la Ligue 1. Ainsi, pour 30 millions d’euros, Nathan Zézé (20 ans), Saïmon Bouabré (19 ans) et Alexandre Lacazette (34 ans) sont arrivés du FC Nantes, de l’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais.

En cette fin de mercato, Al-Taawoun a recruté deux Français avec Romain Faivre (27 ans) et Angelo Fulgini (29 ans) qui sont arrivés de Bournemouth et du RC Lens. En fin de course à l’AC Milan, Yacine Adli (25 ans) est lui arrivé pour 7 millions d’euros à Al-Shabab. Moins connu en France, Teddy Okou (27 ans) est arrivé cet été à Al-Riyadh en provenance de Lucerne. Formé au Havre et à Lille, l’ancien de Boulogne-sur-Mer a poursuivi sa carrière en Suisse avant de faire le grand saut cet été. Loreintz Rosier (27 ans) est lui arrivé à Al-Hazem en provenance de Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Le milieu défensif avait été formé au Paris FC et à Sochaux notamment. Enfin, Bilal Boutobba (27 ans) a rejoint le promu Al-Najma en provenance d’Hatayspor. Ancien grand espoir de l’Olympique de Marseille, l’ailier droit débute une nouvelle histoire.

La suite après cette publicité

Outre les joueurs français, des joueurs connus en Ligue 1 ont aussi rejoint des clubs saoudiens cet été. Libre après une pige à Al-Ettifaq, Karl Toko-Ekambi a rejoint Al Fateh. Le club du Néom SC a lui fait venir Marcin Bulka, Amadou Koné et Abdoulaye Doucouré tout en signant définitivement Saïd Benrahma. Au Damac FC, Nabil Alioui et Valentin Vada sont arrivés. Après plusieurs années à Qarabag, Yassine Benzia a rallié Al-Fayha, quand Joshua King a quitté Toulouse pour Al-Khaleej. Ahmed Hassan a quitté Le Havre pour aller à Al-Ettifaq, tandis que Vincent Sierro est allé à Al-Shabab en provenance de Toulouse.