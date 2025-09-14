SPL
SPL : Sadio Mané guide Al Nassr contre Al Kholood
Al Nassr a assuré l’essentiel en s’imposant 2-0 face à Al Kholood lors de la 2e journée de Saudi Pro League à l’Al-Awwal Park. Après une première période fermée, Sadio Mané a débloqué la situation à la 52e minute pour mettre les siens sur la voie du succès.
Inigo Martinez a doublé la mise à la 81e minute, scellant la victoire des locaux. En fin de rencontre, Al Kholood a eu l’occasion de réduire l’écart mais Myziane Maolida a manqué son penalty à la 89e minute, laissant Al Nassr conserver son clean sheet et engranger trois points précieux.
