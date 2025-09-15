Alexandre Lacazette débloque son compteur avec Neom
Alexandre Lacazette a débloqué son compteur en Saudi Pro League ce dimanche, à l’occasion de la deuxième journée du championnat. Recruté cet été par Neom en provenance de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant français a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face à Damac. Il s’agit également de sa première réalisation depuis son doublé contre Angers (2-0), lors de la dernière journée de Ligue 1, le 17 mai dernier.
Le but est intervenu après une belle séquence collective. Lancé plein axe, Saïmon Bouabré a décalé le ballon vers le latéral Faris Abdi aux abords de la surface. Mais Lacazette, plus prompt, a intercepté la passe destinée à son coéquipier, s’est ouvert le chemin du but et a ajusté le gardien Kewin d’un tir croisé du gauche. Une finition clinique qui permet à Lacazette d’entrer dans l’histoire de Neom en devenant le premier buteur du club en Saudi Pro League.
