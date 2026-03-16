CAN : le procès des supporters sénégalais ouvert et déjà reporté

Ouvert ce lundi, le procès des supporters sénégalais - accusés d’« hooliganisme » durant la finale de la dernière CAN 2025 - a été reporté, d’après la défense, auprès de l’AFP. En effet, la Cour d’appel de Rabat (Maroc) a renvoyé le procès suite à une demande de la défense pour préparer les différents dossiers.

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Emprisonnés depuis la finale du 18 janvier dernier, les prévenus sont poursuivis pour des actes de violence face aux forces de l’ordre, ainsi que pour des dégradations d’équipements sportifs, invasion de la pelouse et jets de projectiles, des accusations niées. Le 19 février, neuf d’entre eux ont été condamnés à un an de prison, tandis que six autres ont été punis à six mois d’emprisonnement et les trois derniers à trois mois derrière les barreaux.