PSG : Luis Enrique encense Ousmane Dembélé

Demain soir, Luis Enrique et le Paris Saint-Germain comptent sur Ousmane Dembélé pour éliminer Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Buteur à l’aller, le numéro 10 parisien a reçu les éloges de la part de son coach.

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« On a parlé longuement dans cette année. C’est incroyable d’avoir un joueur comme lui. Il a été capable de changer sa mentalité. On a changé sa position, il était ailier. Il a vu et trouvé sa capacité à jouer différemment. En tant qu’entraîneur, c’est un plaisir d’avoir un joueur comme Ousmane », a-t-il confié en conférence de presse.

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