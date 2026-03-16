Real Madrid : la justification lunaire d’Antonio Rüdiger sur son attentat sur Diego Rico

L’action avait choqué toute l’Espagne et le choix des instances de ne pas le sanctionner encore plus. Lors du match entre le Real Madrid et Getafe du 2 mars dernier, Antonio Rüdiger était intervenu de manière très rugueuse sur Diego Rico en lui assénant un coup de genou dans le visage. Une action qui aurait pu être dangereuse pour la santé du joueur des Getafe. Présent face aux médias à la veille du choc face à Manchester City en Ligue des Champions, l’Allemand a minimisé l’incident.

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« J’ai vu les images au ralenti et c’est terrible. Mais si tu regardes l’action en elle-même… Je ne vais pas me disputer avec lui, mais je ne l’ai pas tué. Il ne faut pas exagérer le contact, car si j’y allais avec l’intention de le faire, je l’aurais blessé. Je lui ai parlé après le match. Si tu figes une image, ça ne te dit pas tout. Et ce n’était pas un carton rouge, je n’ai pas été expulsé. Je n’ai jamais eu l’intention de lui faire du mal. J’aime bien être dur quand je joue, mais j’ai des limites que je ne franchis pas. C’est pour ça que je trouve ces déclarations un peu exagérées. Il ne faut pas s’attarder là-dessus », a-t-il confié en conférence de presse.

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