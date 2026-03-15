L’opposant de Joan Laporta n’en croit pas ses yeux après les résultats de l’élection du FC Barcelone

L’élection présidentielle du FC Barcelone a confirmé la popularité éclatante de Joan Laporta auprès des socios. Dès le dépouillement partiel, il était clair que le président catalan sortant allait l’emporter, accumulant près de 70 % des voix alors que seulement trois quarts des bulletins avaient été comptabilisés. Les résultats finaux ont confirmé cette tendance. En effet, Laporta a recueilli 68,47 % des suffrages, tandis que son principal rival, Victor Font, s’est limité à 29,52 %, avec 2,01 % des votes en blanc. Ce scrutin a illustré l’adhésion massive des membres à la vision et au projet de Laporta, qui poursuit depuis plusieurs années un plan stratégique axé sur le renforcement sportif et institutionnel du club.

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Le contexte de cette élection était marqué par des tensions internes et des débats profonds sur l’avenir du Barça. Victor Font, avait proposé une alternative ambitieuse, promettant un club plus transparent et modernisé. La campagne a été intense, avec un accent particulier sur la relance de l’équipe première et la gestion financière. Le retour des supporters au Camp Nou et les performances sportives récentes ont clairement influencé le scrutin, soulignant combien l’attachement émotionnel et sportif des socios peut peser dans une élection clubiste.

Font est dégoûté

Pour Víctor Font, ce résultat constitue un choc et une surprise. L’écart entre les deux candidats dépasse ce qu’il anticipait, et il doit désormais analyser en profondeur les causes de cette défaite. L’électorat a clairement exprimé sa préférence pour la continuité du projet de Laporta, laissant peu de place à l’opposition. « Je félicite Joan Laporta, le président élu, pour sa victoire incontestable. Je tiens également à remercier les plus de 40 000 membres qui se sont mobilisés et nous ont permis de choisir celui qui présidera l’organisation, et bien sûr, tous ceux qui nous ont soutenus. Nous n’avons pas obtenu les résultats escomptés, mais je tiens à souligner que nous aurions souhaité une participation plus importante. Espérons que ce soit la dernière fois que nous organisons des élections de ce type. Nous devons moderniser le club. Nous sommes déçus que tous nos engagements n’aient pas été respectés. Nous acceptons le résultat et passons à autre chose. Cet écart important est surprenant, mais les décisions sont prises par les membres grâce à leurs votes. Il nous faut maintenant analyser la situation et en tirer des conclusions. C’est une bonne chose que ce débat ait eu lieu et il se poursuivra dans les années à venir », a déclaré le candidat. Victor Font reconnaît l’importance des choix des membres et l’impact direct des résultats sportifs et de la popularité du président sortant sur le vote. Cette élection marque donc un tournant, mais elle ouvre aussi une phase de réflexion sur les stratégies à adopter pour rester influent au sein du club.

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Malgré la déconvenue, Víctor Font reste déterminé à défendre sa vision d’un FC Barcelone différent et à poursuivre sa mission pour le club. Il insiste sur le fait que ses efforts ne sont pas personnels, mais centrés sur la cause du Barça et sur l’optimisation de son fonctionnement. « Ce que nous avons défendu ces dernières années, c’est un Barça différent, comme nous l’avons expliqué durant cette campagne. C’est une noble cause que nous continuerons de défendre et qui en vaut largement la peine. Je continuerai à œuvrer pour faire du Barça le Barça dont je rêve. Je crois en cette cause, quel que soit mon rôle, car il ne s’agit pas de noms. Je travaille pour la cause, pas pour un gain personnel, et je continuerai à me battre pour que ce club devienne celui que je souhaite. Il faut analyser les résultats. Sur le coup, je dirais que le ballon et le résultat sportif comptent énormément, surtout pour l’équipe première, et c’est ce qui s’est passé. Le retour au Camp Nou était aussi plus important que beaucoup d’autres choses qui ne fonctionnent pas et que nous avons expliquées ces derniers jours. C’est ainsi, et il faut accepter la défaite», a conclu Font. Même en dehors de la présidence, il entend continuer à contribuer aux débats, à analyser la situation et à proposer des alternatives pour améliorer le club. Cette posture montre qu’il ne renonce pas à influencer l’avenir institutionnel et sportif de l’équipe, tout en acceptant les résultats démocratiques exprimés par les socios.