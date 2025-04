384 jours d’absence, 5 blessures : le douloureux calvaire de Roméo Lavia à Chelsea

Roméo Lavia a le blues. Depuis sa signature à Chelsea le 20 août 2023, le Belge enchaîne les coups durs. Pourtant, tout avait bien commencé avec un transfert à 67 M€ pour le joueur qui brillait sous le maillot des Saints de Southampton. Les Blues devaient lui permettre de passer un nouveau cap dans sa carrière. D’ailleurs, ils n’avaient pas hésité à lui faire signer un contrat de 7 ans, histoire de lui prouver la confiance qu’ils croient en lui et son talent. De son côté, le principal intéressé était déterminé à progresser et à atteindre les sommets avec le club de la capitale anglaise. «Mon sentiment est que le projet, l’ambition et l’histoire ont été des facteurs clés. Ces trois facteurs ont déterminé ma décision de rejoindre Chelsea», avait-il expliqué à son arrivée.

Un peu plus de deux ans et demi plus tard, le bilan n’est pas fameux pour le milieu âgé de 21 ans. Il faut dire que peu de temps après son arrivée, il a rejoint l’infirmerie en septembre 2023 après une blessure à la cheville. Celle-ci l’a éloignée des terrains durant 93 jours jours, soit 15 rencontres manquées toutes compétitions confondues (entre la blessure et le manque d’entraînement, ndlr). Puis, il a retrouvé le groupe à l’occasion d’un match face à Wolverhampton le 24 décembre. Mais il était resté sur le banc. Il avait ensuite joué 32 minutes face à Crystal Palace le 27 décembre. Son seul et unique match de la saison 2023-24 puisqu’il a retrouvé ses quartiers à l’infirmerie durant 186 jours, manquant 28 matches et tout le reste de la saison.

5 blessures déjà depuis son arrivée

Remis physiquement, Lavia comptait repartir du bon pied lors de cet exercice 2024-25. Le 18 août, il a passé 67 minutes sur le pré lors du choc face à Manchester City. Puis, le 22 août, il a joué 6 minutes face au Servette FC lors du tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Touché à l’ischio, il a dû stopper la compétition durant 24 jours (4 matches manqués). Par la suite, il a retrouvé le groupe et a joué 8 rencontres toutes compétitions confondues (2 fois sur le banc sans entrer en jeu). Le temps pour lui de délivrer 1 assist. Alors qu’on le pensait lancé, Roméo Lavia a de nouveau été trahi par son corps au début du mois de décembre. Encore une fois, il a été touché aux ischios, ratant 7 rencontres (30 jours d’absence).

Après avoir participé à 2 rencontres, il a encore rechuté au mois de janvier. Huit matches et 51 jours plus tard, il a retrouvé les terrains pour affronter Arsenal le 16 mars (8 minutes jouées). Mais il a encore été trahi par son corps comme l’a avoué Enzo Maresca hier en conférence de presse à la veille d’affronter Tottenham dans le cadre de la 30e journée de Premier League. «Il allait beaucoup mieux en termes de progrès, mais il a eu un petit problème ces derniers jours. On verra bien dans les prochaines heures et on fera des tests pour voir combien de temps il sera absent.» Des propos qui ne sont pas très rassurants concernant le joueur qui a participé à 13 matches cette saison (1 assist). Depuis son arrivée en 2023, il n’a même joué que 14 rencontres et n’a passé que 628 minutes sur les terrains d’Angleterre et d’Europe. Il a manqué 384 jours de compétition et 62 matches toutes compétitions confondues. C’est beaucoup pour le malheureux Lavia…