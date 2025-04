OM : l’AC Milan pousse fort pour Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi occupe le terrain. Et on ne parle pas du rectangle vert, mais du terrain médiatique. En France, on évoque surtout ses difficultés actuelles avec l’Olympique de Marseille. Mais le technicien italien veut resserrer les rangs, lui qui est soutenu par sa direction pour mener son équipe à une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. De l’autre côté des Alpes, ses résultats avec l’écurie phocéenne ne préoccupent pas vraiment les publications sportives. En revanche, son avenir intéresse beaucoup plus les journalistes.

Sous contrat avec les pensionnaires de l’Orange Vélodrome jusqu’au 30 juin 2027, l’ancien coach de Sassuolo est pressenti du côté de l’AC Milan. Un intérêt qui ne date pas d’hier. L’été dernier déjà, les Rossoneri avaient coché son nom alors qu’il était sur le départ à Brighton. Mais il avait finalement décliné l’invitation pour dire oui aux Olympiens. Quelques mois plus tard, la direction milanaise revient à la charge, elle qui n’a pas été satisfaite de ses remplaçants, à savoir Paulo Fonseca et Sérgio Conceição.

L’AC Milan ne lâche pas RDZ

Et elle devrait compter un atout de taille dans sa manche avec Fabio Paratici, qui devrait enfiler le costume de directeur sportif. Ce dernier veut absolument offrir le poste d’entraîneur à RDZ. La Gazzetta dello Sport assure même ce mercredi qu’il est la grande priorité du club lombard. Il est en pole position pour s’installer sur le banc de l’AC Milan la saison prochaine, lui qui est passé devant des techniciens de renoms tels qu’Antonio Conte et Massimiliano Allegri. Son style et sa philosophie de jeu plaisent beaucoup aux Milanais, qui aimeraient rapatrier cet ancien de la maison.

Le Corriere della Sera et La Repubblica, qui annonce que Paratici a sondé De Zerbi, vont dans le même sens et assurent que l’AC Milan veut faire le gros coup De Zerbi. Une information confirmée par le Corriere dello Sport, qui explique que RDZ est le favori d’autant qu’il entretient des relations étroites avec Paratici et que son agent maintient des contacts réguliers avec le dirigeant italien. Le média italien ajoute que le coach de l’OM ne serait pas contre un retour en Italie et à Milan. Une chose est sûre, la fin de saison va être déterminante du côté de l’OM comme le sien, surtout si l’objectif Ligue des Champions n’est pas atteint.