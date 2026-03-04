OM : la réaction à chaud d’Habib Beye

Les images de joie vues après le succès face à l’OL dimanche soir ont pris un coup de vieux quasi instantané. Les célébrations post-match sur la pelouse du Vélodrome ont été remplacées par une bronca mémorable et des jets de fumigènes. Tout va très vite dans le football, et les supporters ont clairement exprimé leur mécontentement après l’élimination en quart de finale de la Coupe de France face à Toulouse ce mercredi soir.

Deux fois, les Olympiens ont mené au score. Deux fois, ils ont été rejoints par des Toulousains particulièrement habiles sur coups de pied arrêtés. Avant de s’effondrer au cours d’une séance de tirs au but où Balerdi, Aguerd et Nwaneri ont échoué. Forcément, Habib Beye, entraîneur qui vivait là son troisième match, avait des regrets sur le scénario. « C’est une grosse déception forcément. Ce qu n’a pas fonctionné, on l’a vu. On savait quel match on allait avoir avec de longs ballons dans notre dos. On a plutôt bien géré cette situation, mais on savait aussi qu’il y aurait des coups de pied arrêtés et qu’il fallait être plus fort que ça. Leurs deux buts sont sur des corners et on doit être plus solides que ça. On ne peut pas concéder deux buts à chaque match. On a eu aussi une barre transversale et un poteau. Dans un match de Coupe, il faut qu’on soit beaucoup plus fort », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

Beye veut vite digérer

Et forcément, contrairement à des entraîneurs qui bénéficient d’une indulgence au cours de leurs premiers pas, Habib Beye sait qu’il va être durement jugé après la perte de cet objectif érigé comme prioritaire. « La sérénité elle s’amène dans le travail aussi. La déception est à la hauteur de ce qu’on a vécu. Tous nos supporters attendaient qu’on se qualifie, et quand cet espoir disparait, on a cette déception. Il faut l’accepter, avoir la tête haute, comprendre la déception et la colère. Mais nous, on doit travailler car il reste 10 matches de championnat avec un objectif à aller chercher. Il faudra digérer la déception le plus vite possible », a conclu Beye, qui hérite d’une statistique peu flatteuse avec cette élimination.

Privé de plusieurs éléments pour cette rencontre (Hojbjerg, Timber), Beye a proposé un onze différent de celui de dimanche soir, avec notamment les titularisations de Vermeeren et Abdelli. Ce dernier n’a pas fait très grande impression, pendant qu’Aubameyang a été fantomatique et que la défense a affiché son éternelle fébrilité. Il faudra effectivement se relever vite de cet échec cuisant, alors que le tableau, en l’absence du PSG, paraissait grand ouvert. Comme trop souvent cette saison, l’OM a vite réduit en cendres les espoirs nés quelques jours plus tôt.