OM : Habib Beye explique le choix surprenant Nwaneri pour les tirs au but

L’Olympique de Marseille a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France par Toulouse aux tirs au but (2-2, 3 ta 4). Une séance fatale aux Phocéens et surtout à Ethan Nwaneri et Leonardo Balerdi, dont les tentatives ont été ratées. Et dans les travées du Vélodromee, on se demande toujours pourquoi c’est le jeune Anglais qui est venu se présenter comme cinquième tireur au lieu d’un joueur plus expérimenté. Interrogé en conférence de presse, Habib Beye s’est justifié.

« Je pense que c’est un geste technique. Les joueurs qui maitrisent ce geste et qui se sentent en confiance, il faut savoir accepter qu’on mette cet ordre-là. Encore une fois, c’est prendre ses responsabilités. Je ne juge jamais un joueur qui rate son penalty », a-t-il déclaré, avant d’évoquer l’autre joueur ayant raté sa tentative, Leonardo Balerdi. « C’est l’histoire d’après. Je ne vais pas avoir une grosse discussion par rapport à ça. Ce que j’aime, c’est la personnalité des joueurs qui y sont allés. Après, il y a l’histoire du match, Leo et Ethan les ont ratés, mais c’est comme ça. Le geste n’est pas maitrisé à ce moment-là. » Beye ne veut pas accabler ses deux tireurs, mais pas sûr que cela suffise à consoler un Nwaneri en pleurs au moment de quitter la pelouse du Vélodrome.