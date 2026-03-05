Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick a promu une recrue hivernale

Hansi Flick, le technicien du FC Barcelone @Maxppp

En plus d’avoir été éliminé de la Copa del Rey dont il était tenant du titre, le FC Barcelone a perdu Jules Koundé et celui qui l’a remplacé, Alejandro Baldé, tous les deux blessés à la cuisse gauche. Sans ses deux latéraux, et alors que le calendrier devient plus dense avec le retour de la Ligue des Champions, Hansi Flick a promu le jeune Patricio Pacífico en équipe première.

Arrivé cet hiver en provenance du Defensor Sporting Club sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’Urugayen de 19 ans s’est entraîné pour la première fois avec les A du Barça, indiquent en cœur les médias catalans. En proie à quelques soucis musculaires lors de sa signature, le latéral gauche, capable d’évoluer dans l’axe, n’a toujours pas disputé la moindre minute avec la réserve dirigée par Belleti. Il a tout de même fait remarquer ses qualités, et profite de la longue blessure de Jofre Torrents, titulaire au poste au Barça Atlètic.

