Tottenham : Antonio Conte revient sur son altercation avec Thomas Tuchel

Présent ce jeudi en conférence de presse, Antonio Conte est logiquement revenu sur son altercation avec Thomas Tuchel, après le nul obtenu contre Chelsea le week-end dernier (2-2). Le technicien italien a notamment déclaré qu'il ne s'attendait pas à être suspendu pour la réception de Wolverhampton qui est prévue samedi, tout en minimisant l'incident.

Nous devons accepter et respecter chaque décision, mais je pense que parfois, ce type de situation peut arriver. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois que deux entraîneurs ne se comportent pas de la bonne manière ou ne sont pas d'accord. Mais la chose la plus importante, c'est que nous devons aller de l'avant, avoir du respect l'un pour l'autre. Et pour moi, la situation s'arrête là, a ainsi assuré Conte devant les journalistes. Reste désormais à connaître la décision des instances du football anglais.