Real Madrid : Carlo Ancelotti adule le placardisé Jesús Vallejo

Ce mercredi soir, le Real Madrid est parvenu à retarder le sacre du FC Barcelone. Les Merengue recevaient Majorque, avec pour seul enjeu de venir embêter le rival blaugrana, qui n’aura qu’à remporter son match face à l’Espanyol ce jeudi pour décrocher le titre de champion. Et les joueurs de Carlo Ancelotti y sont parvenus, mais que ce fut dur.

Il aura fallu attendre la 95e minute pour voir les Madrilènes prendre l’avantage, grâce au premier but en pro de Jacobo Ramón sur un service de Jesús Vallejo. Longtemps mis au placard par le coach italien, l’Espagnol a tout de même reçu ses louanges à l’issue de la rencontre : « il a très peu joué, mais son attitude a toujours été exemplaire. Il aurait peut-être pu avoir un peu plus de temps de jeu, mais nous avons donné la priorité aux jeunes comme Asencio pour qu’ils aient plus d’importance. »