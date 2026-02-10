Achraf Hakimi est de retour à Madrid

Parti du Real Madrid en 2021, Achraf Hakimi garde toujours une certaine attache envers le club merengue. L’international marocain (93 sélections) a profité de son temps libre pour retourner dans la capitale ibérique, où il a été aperçu à l’académie du Real Madrid en compagnie de son ami et ex-coéquipier au PSG, Kylian Mbappé.

Le Français et le Marocain étaient présents au centre d’entraînement du Real pour assister à une rencontre entre Getafe et les jeunes pousses du club merengue. D’après The Athletic, le Real suit par ailleurs depuis un certain temps l’un des fils d’Achraf Hakimi dans le but de le recruter pour son centre de formation.