Menu Rechercher
Commenter 10

Achraf Hakimi est de retour à Madrid

Par Kevin Massampu
1 min.
Achraf Hakimi sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Parti du Real Madrid en 2021, Achraf Hakimi garde toujours une certaine attache envers le club merengue. L’international marocain (93 sélections) a profité de son temps libre pour retourner dans la capitale ibérique, où il a été aperçu à l’académie du Real Madrid en compagnie de son ami et ex-coéquipier au PSG, Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité
Madrid Zone
Achraf Hakimi back at Real Madrid academy with Kylian Mbappé 🤝
Voir sur X

Le Français et le Marocain étaient présents au centre d’entraînement du Real pour assister à une rencontre entre Getafe et les jeunes pousses du club merengue. D’après The Athletic, le Real suit par ailleurs depuis un certain temps l’un des fils d’Achraf Hakimi dans le but de le recruter pour son centre de formation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Real Madrid
Achraf Hakimi
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier