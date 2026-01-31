Menu Rechercher
Mexique : Saint-Maximin dénonce des attaque racistes envers ses enfants

Par Allan Brevi
Allan Saint-Maximin sous les couleurs de Newcastle @Maxppp

Allan Saint-Maximin, attaquant français du Club América, a dénoncé sur ses réseaux sociaux des discriminations raciales visant ses enfants au Mexique… L’ancien joueur de Newcastle et de Monaco a exprimé sa colère et sa détermination à protéger sa famille. « Le problème n’est pas la couleur de peau, c’est la couleur des pensées. […] Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais, c’est qu’on s’en prenne à mes enfants », a-t-il écrit sur Instagram. Selon des médias locaux, ces incidents se seraient produits en milieu scolaire, bien que le joueur de 28 ans n’ait pas précisé les détails.

Saint-Maximin a également envoyé un avertissement clair à ceux qui ont visé sa famille : « à ceux qui ont osé s’en prendre à mes enfants, je vous le dis : vous avez fait une erreur. Je me battrai toujours pour protéger les miens, et il n’y a aucune personne ou aucune menace qui me fera peur ». Arrivé au Mexique en août 2025 en provenance d’Al-Ahli via un prêt à Fenerbahçe, l’ailier gauche, ancien international espoirs français, totalise 3 buts et 2 passes décisives en 15 matches avec le Club América.

