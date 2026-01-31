Menu Rechercher
Liverpool : les larmes d’Ibrahima Konaté après son but

Ibrahima Konaté, à Liverpool

Un match spécial. Ce samedi soir, Liverpool recevait Newcastle pour le compte de la 24e journée de Premier League. De retour dans le onze titulaire après son absence liée au décès de son père, Ibrahima Konaté a brillé avec le maillot des Reds.

CANAL+ Foot
Elles sont magnifiques ces images : l'émotion d'Ibrahima Konaté après son but, qui rend hommage à son papa, décédé il y a quelques jours 🥺

#LIVNEW | #PremierLeague
Et l’international français (26 sélections) a inscrit le quatrième but de son équipe. Très touché après ce but, l’ancien de Leipzig a fondu en larmes après son but alors que ses coéquipiers sont venus le réconforter. Une belle image.

Premier League
Liverpool
Ibrahima Konaté

