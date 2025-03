West Ham : les confidences touchantes de Michail Antonio après son terrible accident

Le 7 décembre dernier, la carrière de Michail Antonio a basculé. Auteur d’un but et d’une passe décisive en 14 matches de Premier League, l’attaquant de West Ham a eu un terrible accident de la route qui aurait pu lui coûter la vie. Au bord de sa Ferrari, le buteur de 34 ans a perdu le contrôle de son véhicule lors d’un samedi orageux. Envoyant sa voiture italienne sur un platane du quartier londonien d’Epping Forest, l’international jamaïcain (18 sélections, 4 buts) a provoqué l’interrogation sur les réseaux sociaux sur son état de santé alors que les images de son véhicule en lambeaux ont provoqué une vague d’inquiétudes. Finalement, les premières informations ont expliqué qu’Antonio a été envoyé à l’hôpital pour lui prodiguer les premiers soins. Dès que sa vie n’était plus en danger, beaucoup ont expliqué qu’il allait être dur pour l’attaquant de reprendre le fil de sa carrière.

Sorti de l’hôpital et lancé dans un processus de réhabilitation à Dubaï, le natif de Wandsworth a été ovationné la semaine passée par les supporters de West Ham qui l’ont revu pour la première fois. Ce lundi, Michail Antonio est sorti du silence pour la première fois depuis son terrible accident. Au micro de la BBC, l’intéressé a expliqué qu’il sentait que sa voiture était bizarre depuis plusieurs semaines et est revenu sur sa sortie de route qu’il n’arrive pas vraiment à expliquer : «l’arrière de la voiture n’arrêtait pas de se balancer sur moi, je ne me sentais pas en sécurité. Je l’avais depuis trois semaines et j’envisageais déjà de la rendre. C’est bizarre, parce que tout au long de cette histoire, on m’a dit que j’étais réveillé et que je parlais à tout le monde - à la police, aux gens et à la personne qui m’a trouvé. Ma jambe était complètement brisée, ils m’ont sorti de là et m’ont posé une attelle sur le côté de la voiture.»

Michail Antonio assure qu’il va rejouer au football

Forcément, après être passé si près de la mort, l’ancien attaquant de Nottingham Forest a été relancé sur son état de santé qui a longtemps inquiété la planète du football. Désormais hors de danger, Antonio cherche à reprendre la pleine possession de ses moyens et a dévoilé les coulisses de son opération. Ainsi, le joueur de 34 ans a expliqué comment allaient se dérouler les prochains mois de sa rééducation sportive : «je me suis fracturé le fémur à quatre endroits différents. J’ai subi une seule opération chirurgicale. Ils ont planté un poteau dans ma cuisse avec quatre boulons, donc des vis et des boulons pour le recoller. Mon premier chirurgien m’a dit qu’il ne voulait pas que je mette du poids sur ma jambe pendant trois mois, c’est-à-dire à peu près maintenant, et vous pouvez voir que je marche. Nous avons fait appel à un deuxième spécialiste qui m’a dit que je devais commencer à prendre du poids, en augmentant de 10 % à 100 % en trois semaines. Mais j’ai gardé mes béquilles deux semaines de plus. Au total, on estime qu’il faudra entre six et douze mois avant que ma jambe ne commence à guérir correctement.»

Forcément, la question que tout le monde se pose désormais est de savoir si Michail Antonio va enfin pouvoir rejouer au football dans les prochains mois. Alors que cette éventualité semblait avoir volé en éclats au moment de son accident, l’optimisme règne du côté du joueur. Mieux encore, ce dernier est persuadé qu’il va rejouer au football dans les prochains mois : «si je vais rejouer au football ? Oui, à 100 %. Je rejouerai. C’est sur cela que je me concentre et c’est pourquoi je travaille six jours par semaine. J’ai toujours tiré un bilan positif de cette situation. C’est un accident horrible, et c’est une blessure grave. C’est la blessure la plus grave que j’aie jamais subie dans ma carrière. Mais comme j’ai déjà deux ou trois mois d’avance sur mon niveau normal, je sais que je jouerai à nouveau et qu’une fois que je reprendrai le jeu, je retrouverai ma vivacité. On a toujours douté de moi. J’ai toujours cru en ma force mentale et ce n’est qu’un nouveau revers, et cela ne m’arrêtera pas.» Voilà qui devrait ravir tous les supporters de West Ham, mais surtout les amoureux du football qui assistent à une très belle histoire avec Michail Antonio.