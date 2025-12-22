CAN 2025 : l’Égypte met déjà Mohamed Salah sous pression totale

Si l’Égypte n’est pas un aussi grand favori que le Maroc ou le Sénégal pour cette Coupe d’Afrique des Nations 2025, la sélection va forcément être suivie de très près durant la compétition. Après des derniers jours chaotiques sous les couleurs de Liverpool, la star des Pharaons, Mohamed Salah (33 ans) a beaucoup à jouer. Avant le premier match de son équipe lundi face au modeste Zimbabwe (21h), l’attaquant de Liverpool doit se racheter et se rassurer, lui qui n’a plus marqué depuis le 1er novembre dernier.

La suite après cette publicité

«J’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club», avait-il notamment déclaré, avant de s’excuser auprès de son vestiaire, ouvrant tout de même la porte à un départ anticipé de Liverpool après la CAN 2025, où il est sous contrat jusqu’en 2027. Du côté d’Agadir, ce lundi soir, Mohamed Salah sera alors scruté de près en raison de sa situation à Liverpool, mais aussi parce qu’il est le leader d’une sélection à la recherche d’un huitième sacre africain, qui leur échappe depuis 15 ans.

La suite après cette publicité

L’Égypte vole au secours de Mohamed Salah

Pour le soutenir, le sélectionneur égyptien, Hossam Hassan, a tressé des lauriers à sa star : «je sens qu’il est extrêmement motivé. Salah est une icône et le restera. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde, et je le soutiens dans tout ce qu’il entreprend. Le moral de Salah à l’entraînement est excellent, car il débute tout juste avec l’équipe nationale, et je suis convaincu qu’il réalisera un grand tournoi. Ça n’a pas toujours été le cas durant le mois de décembre qui s’achève», a-t-il reconnu, évoquant la brouille entre l’attaquant et son manager, Arne Slot.

Avant d’aller plus loin, encourageant le meilleur joueur égyptien à porter son groupe avant cette CAN : «je ne considère pas ce qui lui est arrivé comme une crise, ce genre de choses arrive généralement entre les joueurs et le staff technique. Chaque fois que les performances de Salah baissent avec son club, il retrouve sa forme en sélection et devient encore meilleur, que ce soit en étant décisif ou en marquant lui-même», a ajouté Hassan, en précisant que Salah a besoin de remporter cette Coupe d’Afrique des nations. Car malgré quatre participations au prestigieux tournoi, la star des Reds n’a encore jamais soulevé le trophée et a souvent été critiquée pour ses performances en sélection.