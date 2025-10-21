Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

LdC : le doublé de Désiré Doué pour le 4-1 du PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Désiré Doué (Paris Saint-Germain) @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Leverkusen 2-6 PSG Voir sur CANAL+ FOOT

Quelle première période de folie entre le Paris Saint-Germain et le Bayer Leverkusen. Après avoir ouvert le score, le club de la capitale a été rejoint au score sur penalty, avant de voir Illia Zabarnyi être expulsé. Mais cela n’a pas empêché les champions d’Europe de réagir.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
QUELLE PREMIÈRE PÉRIODE ENTRE LE PSG ET LEVERKUSEN : les deux équipes évoluent à 10 et Paris mène 4-1 🤯

Ce match de folie est à suivre sur CANAL+FOOT 🔥

#B04PSG | #UCL
Voir sur X

Désiré Doué a redonné l’avantage aux siens avant de s’offrir un doublé juste avant la mi-temps, après le troisième but francilien signé Khvicha Kvaratskhelia. 4-1 à la pause, tout va bien pour le PSG !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier