LdC : le doublé de Désiré Doué pour le 4-1 du PSG

Quelle première période de folie entre le Paris Saint-Germain et le Bayer Leverkusen. Après avoir ouvert le score, le club de la capitale a été rejoint au score sur penalty, avant de voir Illia Zabarnyi être expulsé. Mais cela n’a pas empêché les champions d’Europe de réagir.

Désiré Doué a redonné l’avantage aux siens avant de s’offrir un doublé juste avant la mi-temps, après le troisième but francilien signé Khvicha Kvaratskhelia. 4-1 à la pause, tout va bien pour le PSG !