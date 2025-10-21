LdC, PSG : le but d’Ousmane Dembélé pour son grand retour

Le Paris Saint-Germain déroule ce soir en Allemagne, face au Bayer Leverkusen. Le club de la capitale menait 4-1 à la mi-temps et a poursuivi son festival offensif au retour des vestiaires.

Entré en jeu à la 66e minute de jeu, Ousmane Dembélé a fait son grand retour après plus d’un mois d’absence. Un come-back que le Ballon d’Or a célébré en marquant le sixième but parisien.