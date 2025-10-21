Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

LdC, PSG : le but d’Ousmane Dembélé pour son grand retour

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Leverkusen 2-7 PSG

Le Paris Saint-Germain déroule ce soir en Allemagne, face au Bayer Leverkusen. Le club de la capitale menait 4-1 à la mi-temps et a poursuivi son festival offensif au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
LE BALLON D'OR EST DE RETOUR, OUSMANE DEMBÉLÉ MARQUE 3 MINUTES APRÈS SON ENTRÉE EN JEU 🤩

Quelle manière de célébrer son 100ème match avec le PSG 👏

#B04PSG | #UCL
Voir sur X

Entré en jeu à la 66e minute de jeu, Ousmane Dembélé a fait son grand retour après plus d’un mois d’absence. Un come-back que le Ballon d’Or a célébré en marquant le sixième but parisien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier